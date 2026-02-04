Горнолыжник разбился во время первого тренировочного заезда перед олимпийским скоростным спуском. Норвежца пришлось эвакуировать вертолетом, сообщает merkur.de.

Смотрите также "Это что-то особенное": мама и сын впервые одновременно поехали на Зимние Олимпийские игры

Что случилось с Фредериком Меллером?

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо еще фактически не стартовали, но уже появились первые тревожные новости. Этот инцидент может поставить крест на олимпийских планах норвежского спортсмена Фредрика Меллера.

Меллер потерпел тяжелое падение на знаменитом склоне, и после инцидента его эвакуировали с трассы спасательным вертолетом. 25-летний лыжник потерял равновесие на одном из поворотов, несколько десятков метров скользил вниз по склону и сначала даже смог подняться. Но впоследствии стало заметно, что он не может двигать левой рукой.

После падения Меллеру несколько минут оказывали медицинскую помощь непосредственно на склоне, после чего его эвакуировали – спортсмена подняли на веревке и завернули в защитное снаряжение.

Сейчас точный характер полученных им травм остается неизвестным.

Как это произошло: смотрите видео

Похожий инцидент с Меллером уже был?

Для Меллера это уже вторая серьезная авария в текущем сезоне. В декабре специалист по скоростным дисциплинам попал в тяжелое падение во время скоростного спуска в Валь-Гардене. Тогда спортсмен получил незначительные переломы позвоночника, а также потерял два зуба.

Что известно о Фредерике Меллере?