Влиятельный промоутер готов устроить бой между Усиком и "Новым Майком Тайсоном"

Многие боксеры намерены подраться против Александра Усика. Ведь украинский чемпион обладает главными титулами хевивейта и находится на вершине.

Фрэнк Уоррен высказался относительно Усика. Промоутер готов организовать поединок между Королем хевивейта и британским проспектом Мозесом Итаумой, сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

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Интересный соперник для Усика

Фрэнк Уоррен заявил, что Мозес Итаума в прошлом поединке показал отличное выступление и свое мастерство. Промоутер отметил, что британец мало времени провел в ринге, но сделал все как по нотам.

Уоррен подчеркнул сильные стороны "Нового Майка Тайсона". По его мнению, Итаума имеет хороший джеб и отличный боксерский интеллект. Мозес постоянно давит в поединке, что создает определенные проблемы сопернику.

Как он может не нравиться? Он замечательный боец. Я думаю, что Итаума мог бы подраться в этом году за чемпионский титул. Кто знает? Он может подраться с Усиком в этом году. Все возможно. Посмотрим, что произойдет, но через 1-2 боя Мозес вполне способен находиться в одной компании со всеми этими ребятами,

– сказал Уоррен.

Напомним, что в последнем поединке Мозес Итаума победил Демси Маккина. Всего 20-летний британец провел в профессиональном ринге 11 боев и не потерпел ни одного поражения.

Ранее Мозес Итаума высказался относительно боя против Александра Усика в ближайшее время. Британец считает, что у него мало опыта для поединка с украинским чемпионом.