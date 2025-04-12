Влиятельный промоутер готов устроить бой между Усиком и "Новым Майком Тайсоном"
- Фрэнк Уоррен готов организовать бой между Александром Усиком и британским проспектом Мозесом Итаумой.
- Мозес Итаума, который имеет 11 побед в профессиональной карьере, считает, что пока не имеет достаточного опыта для поединка с Усиком.
Многие боксеры намерены подраться против Александра Усика. Ведь украинский чемпион обладает главными титулами хевивейта и находится на вершине.
Фрэнк Уоррен высказался относительно Усика. Промоутер готов организовать поединок между Королем хевивейта и британским проспектом Мозесом Итаумой, сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.
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Интересный соперник для Усика
Фрэнк Уоррен заявил, что Мозес Итаума в прошлом поединке показал отличное выступление и свое мастерство. Промоутер отметил, что британец мало времени провел в ринге, но сделал все как по нотам.
Уоррен подчеркнул сильные стороны "Нового Майка Тайсона". По его мнению, Итаума имеет хороший джеб и отличный боксерский интеллект. Мозес постоянно давит в поединке, что создает определенные проблемы сопернику.
Как он может не нравиться? Он замечательный боец. Я думаю, что Итаума мог бы подраться в этом году за чемпионский титул. Кто знает? Он может подраться с Усиком в этом году. Все возможно. Посмотрим, что произойдет, но через 1-2 боя Мозес вполне способен находиться в одной компании со всеми этими ребятами,
– сказал Уоррен.
Напомним, что в последнем поединке Мозес Итаума победил Демси Маккина. Всего 20-летний британец провел в профессиональном ринге 11 боев и не потерпел ни одного поражения.
Ранее Мозес Итаума высказался относительно боя против Александра Усика в ближайшее время. Британец считает, что у него мало опыта для поединка с украинским чемпионом.