Экс-звезда Арсенала в отчаянии: футболист вдвое увеличил вознаграждение за пропавшую собаку

Валлийский футболист Аарон Рамзи разыскивает своего домашнего любимца, который пропал три недели назад. Полузащитник выделил дополнительную сумму ради поиска собаки.

Собака породы бигль, по имени Хейло, пропала без вести еще 9 октября. Последний раз любимца игрока сборной Уэльса Аарона Рэмзи видели в районе Сан-Мигель-де-Альенде, что в мексиканском штате Гуанахуато, пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.

Какое вознаграждение предложил Рэмзи за пропавшую собаку?

Рэмзи вместе со своей женой очень скучают по своему домашнему любимцу, которому исполнилось 10 лет. Футболист опубликовал трогательное сообщение о розыске собаки.

Если у вас есть какие-то новости о нашей Хейло, пожалуйста, свяжитесь с нами. Большая награда за то, что вы ее нашли. Мы все молимся, чтобы с ней все было хорошо и она скоро вернулась к нам,

– написал Рэмзи.

Сначала Ремзи сообщил о вознаграждении в 10 тысяч долларов. Однако через неделю увеличил сумму вдвое, ведь никакой информации о пропавшей собаке не поступило.

Экс-футболист Арсенала все еще надеется найти своего любимца, к которому очень привязался.

Где сейчас играет Рэмзи?

Аарон Рэмзи большую часть карьеры провел в лондонском Арсенале, за который выступал с перерывами с 2008 по 2019 год. На счету полузащитника 369 матчей, в которых забил 64 гола и отдал 60 ассистов.

В послужном списке капитана сборной Уэльса выступления за Кардифф Сити, Ноттингем Форест, Ювентус, Рейнджерс и Ниццу.

По данным сайта Transfermarkt, в июле этого года Рэмзи присоединился к мексиканскому Пумасу. 34-летний хавбек стал первым высококлассным британским игроком в мексиканской лиге.

