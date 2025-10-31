Собака породи бігль, на ім'я Хейло, зник безвісти ще 9 жовтня. Востаннє улюбленця гравця збірної Уельсу Аарона Ремзі бачили в районі Сан-Мігель-де-Альєнде, що в мексиканському штаті Гуанахуато, пише 24 Канал з посиланням на BBC.

Яку винагороду запропонував Ремзі за зниклого собаку?

Ремзі разом зі своєю дружиною дуже сумують за своїм домашнім улюбленцем, якому виповнилося 10 років. Футболіст опублікував зворушливий допис про розшук собаки.

Якщо у вас є якісь новини про нашу Хейло, будь ласка, зв’яжіться з нами. Велика нагорода за те, що ви її знайшли. Ми всі молимося, щоб з нею все було гаразд і вона скоро повернулася до нас,

– написав Ремзі.

Ремзі зі своїм собакою / фото з інстаграму футболіста

Спочатку Ремзі повідомив про винагороду у 10 тисяч доларів. Однак через тиждень збільшив суму вдвічі, адже жодної інформації про зниклу собаку не надійшло.

Ексфутболіст Арсеналу все ще сподівається знайти свого улюбленця, до якого дуже прив'язався.

Де зараз грає Ремзі?

Аарон Ремзі більшу частину кар'єри провів у лондонському Арсеналі, за який виступав з перервами з 2008 по 2019 рік. На рахунку півзахисника 369 матчів, у яких забив 64 голи та віддав 60 асистів.

У послужному списку капітана збірної Уельсу виступи за Кардіфф Сіті, Ноттінгем Форест, Ювентус, Рейнджерс та Ніццу.

За даними сайту Transfermarkt, у липні цього року Ремзі приєднався до мексиканського Пумаса. 34-річний хавбек став першим висококласним британським гравцем у мексиканській лізі.

