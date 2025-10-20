Румынский нападающий Динамо Владислав Бленуце недавно финансово помог Вооруженным силам Украины. Благотворительность легионера "бело-синих" отметило командование Воздушных сил ВСУ.

Форвард Динамо Владислав Бленуце получил благодарность от Воздушных сил ВСУ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Владислава Бленуце.

К теме Футболист Динамо, который репостил Соловьева, перевел солидную сумму на нужды ВСУ

Как Бленуце получил личную благодарность от ВСУ?

Новичка Динамо поблагодарили за поддержку Сил обороны Украины, которые защищают независимость нашего государства. Официальное письмо подписал генерал-майор Виктор Плесный.

"Благодарность Бленуце Владиславу за личный вклад и поддержку территориальной обороны частей Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины во время сопротивления агрессии российской федерации и борьбы за суверенность, независимость и соборность Украины.

От всей души желаем Вам мирного неба, крепкого здоровья, благополучия, семейного тепла, неисчерпаемой энергии в дальнейшем воплощении в жизнь всех Ваших стремлений и замыслов.

В свою очередь мы уверяем Вас, что отдадим все свои силы и умения для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины", – говорится в благодарности Воздушных сил ВСУ.

Благодарность Бленцуце от ВС ВСУ / фото из инстаграма футболиста

Напомним, что 14 октября Владислав Бленуце пожертвовал 700 тысяч гривен на нужды Вооруженных сил Украины.

Что известно о скандале с Бленуце?