Защитник датского Мидтьюлланда Адам Габриэль не мог остаться в стороне от проблем земноводных. Он остановил свой автомобиль и в течение трех часов спасал лягушек, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм футболиста.

Читайте также Вдохновила на разгром Украины: лидер сборной Бельгии выдал эффектную речь перед игрой Лиги наций

Футболист остановил бойню лягушек на дороге

23-летний футболист рассказал, что сумел спасти 150 лягушек. Он бегал в темноте по дороге, собирая несчастных животных. К сожалению, 20 особей все же погибли под колесами автомобилей.

Футболист ради спасения животных рисковал своей жизнью, ведь все это время по дороге двигались машины.

Я видел, как тела лягушек разлетаются во все стороны и разбиваются. Это ужасно! Я был в отчаянии, – объяснил свой поступок Габриэль.

Видео спасения лягушек футболистом сборной Чехии

Габриэль сообщил, что через эту злосчастную дорогу пролегает естественный путь миграции земноводных в период размножения. В своей публикации футболист отметил несколько организаций, которые занимаются опекой животных.

Неравнодушный футболист рассказал, что лягушки играют важную роль в экосистеме Силькеборга, ведь они уменьшают количество комаров и мошек.

Что известно об Адаме Габриэле