Захисник данського Мідтьюлланда Адам Габріель не міг залишитися осторонь проблем земноводних. Він зупинив свій автомобіль та протягом трьох годин рятував жаб, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм футболіста.

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Футболіст зупинив бійню жаб на дорозі

23-річний футболіст розповів, що зумів врятувати 150 жаб. Він бігав у темряві по дорозі, збираючи нещасних тварин. На жаль, 20 особин все ж загинули під колесами автомобілів.

Футболіст заради порятунку тварин ризикував своїм життям, адже увесь цей час по дорозі рухалися машини.

Я бачив, як тіла жаб розлітаються на всі боки і розбиваються. Це жахливо! Я був у розпачі, – пояснив свій вчинок Габріель.

Відео порятунку жаб футболістом збірної Чехії

Габріель повідомив, що через цю злощасну дорогу пролягає природний шлях міграції земноводних у період розмноження. У своїй публікації футболіст відмітив кілька організацій, які займаються опікою тварин.

Небайдужий футболіст розповів, що жаби відіграють важливу роль в екосистемі Сількеборга, адже вони зменшують кількість комарів та мошок.

Що відомо про Адама Габріеля