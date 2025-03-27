Захисник данського Мідтьюлланда Адам Габріель не міг залишитися осторонь проблем земноводних. Він зупинив свій автомобіль та протягом трьох годин рятував жаб, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм футболіста.
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Футболіст зупинив бійню жаб на дорозі
23-річний футболіст розповів, що зумів врятувати 150 жаб. Він бігав у темряві по дорозі, збираючи нещасних тварин. На жаль, 20 особин все ж загинули під колесами автомобілів.
Футболіст заради порятунку тварин ризикував своїм життям, адже увесь цей час по дорозі рухалися машини.
Я бачив, як тіла жаб розлітаються на всі боки і розбиваються. Це жахливо! Я був у розпачі, – пояснив свій вчинок Габріель.
Відео порятунку жаб футболістом збірної Чехії
Габріель повідомив, що через цю злощасну дорогу пролягає природний шлях міграції земноводних у період розмноження. У своїй публікації футболіст відмітив кілька організацій, які займаються опікою тварин.
Небайдужий футболіст розповів, що жаби відіграють важливу роль в екосистемі Сількеборга, адже вони зменшують кількість комарів та мошок.
Що відомо про Адама Габріеля
- Зазначимо, що Адам Габріель захищає кольори Мідтьюлланда з літа 2023 року. За цей час він зіграв 39 матчів та забив 3 голи.
- 26 березня 2024 року Габріель дебютував за збірну Чехії у поєдинку проти Вірменії. Наразі цей матч залишається єдиним у послужному списку футболіста.