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Sport News 24 Футбол Спасал лягушек ценой собственной жизни: футболист сборной Чехии отличился благородным поступком
27 марта, 19:55
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Спасал лягушек ценой собственной жизни: футболист сборной Чехии отличился благородным поступком

Сергей Шаховец
Основні тези
  • Чешский футболист Адам Габриэль спас 150 лягушек на автодороге в Дании, рискуя собственной жизнью.
  • Габриэль отметил важность лягушек в экосистеме и призвал к защите миграционных путей земноводных.

Нестандартная ситуация случилась на одной из автомобильных трасс в Дании. Чешский футболист Адам Габриэль заметил, как что под колеса автомобилей попадают местные лягушки.

Защитник датского Мидтьюлланда Адам Габриэль не мог остаться в стороне от проблем земноводных. Он остановил свой автомобиль и в течение трех часов спасал лягушек, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм футболиста.

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Футболист остановил бойню лягушек на дороге

23-летний футболист рассказал, что сумел спасти 150 лягушек. Он бегал в темноте по дороге, собирая несчастных животных. К сожалению, 20 особей все же погибли под колесами автомобилей.

Футболист ради спасения животных рисковал своей жизнью, ведь все это время по дороге двигались машины.

Я видел, как тела лягушек разлетаются во все стороны и разбиваются. Это ужасно! Я был в отчаянии, – объяснил свой поступок Габриэль.

Видео спасения лягушек футболистом сборной Чехии

Габриэль сообщил, что через эту злосчастную дорогу пролегает естественный путь миграции земноводных в период размножения. В своей публикации футболист отметил несколько организаций, которые занимаются опекой животных.

Неравнодушный футболист рассказал, что лягушки играют важную роль в экосистеме Силькеборга, ведь они уменьшают количество комаров и мошек.

Что известно об Адаме Габриэле

  • Отметим, что Адам Габриэль защищает цвета Мидтьюлланда с лета 2023 года. За это время он сыграл 39 матчей и забил 3 гола.
  • 26 марта 2024 года Габриэль дебютировал за сборную Чехии в поединке против Армении. Пока этот матч остается единственным в послужном списке футболиста.