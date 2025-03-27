Спасал лягушек ценой собственной жизни: футболист сборной Чехии отличился благородным поступком
- Чешский футболист Адам Габриэль спас 150 лягушек на автодороге в Дании, рискуя собственной жизнью.
- Габриэль отметил важность лягушек в экосистеме и призвал к защите миграционных путей земноводных.
Нестандартная ситуация случилась на одной из автомобильных трасс в Дании. Чешский футболист Адам Габриэль заметил, как что под колеса автомобилей попадают местные лягушки.
Защитник датского Мидтьюлланда Адам Габриэль не мог остаться в стороне от проблем земноводных. Он остановил свой автомобиль и в течение трех часов спасал лягушек, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм футболиста.
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Футболист остановил бойню лягушек на дороге
23-летний футболист рассказал, что сумел спасти 150 лягушек. Он бегал в темноте по дороге, собирая несчастных животных. К сожалению, 20 особей все же погибли под колесами автомобилей.
Футболист ради спасения животных рисковал своей жизнью, ведь все это время по дороге двигались машины.
Я видел, как тела лягушек разлетаются во все стороны и разбиваются. Это ужасно! Я был в отчаянии, – объяснил свой поступок Габриэль.
Видео спасения лягушек футболистом сборной Чехии
Габриэль сообщил, что через эту злосчастную дорогу пролегает естественный путь миграции земноводных в период размножения. В своей публикации футболист отметил несколько организаций, которые занимаются опекой животных.
Неравнодушный футболист рассказал, что лягушки играют важную роль в экосистеме Силькеборга, ведь они уменьшают количество комаров и мошек.
Что известно об Адаме Габриэле
- Отметим, что Адам Габриэль защищает цвета Мидтьюлланда с лета 2023 года. За это время он сыграл 39 матчей и забил 3 гола.
- 26 марта 2024 года Габриэль дебютировал за сборную Чехии в поединке против Армении. Пока этот матч остается единственным в послужном списке футболиста.