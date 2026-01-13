Разочаровал своим решением: лучшего бомбардира сборной Украины перевели в молодежную команду

Житомирское Полесье приняло радикальное решение относительно вингера сборной Украины Алексея Гуцуляка. Также оно касается и основного защитника команды Сергея Чоботенко.

Два лидера "волков" были переведены в коллектив U-19. Они не будут привлекаться к подготовке первой команды к весенней части сезона, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Полесья.

Читайте также Ребров принял решение относительно участия Ярмоленко в матчах сборной Украины

Почему Полесье пошло на такой шаг?

Клуб принял такое решение из-за отказа футболистов продлить контракты, которые завершаются в конце кампании-2025/2026. Пресс-служба "волков" заявила, что предложила Гуцуляку и Чоботенко новые соглашения на значительно улучшенных условиях, но игроки отказались их подписывать.

В клубе утверждают, что действовали последовательно, терпеливо и с уважением к футболистам. Им предоставили достаточно времени для принятия решений, однако стороны так и не достигли договоренности.

В этой ситуации тренерский штаб и руководство клуба имеют четкую ответственность – строить команду не только на ближайшие матчи, а на долгосрочную перспективу, опираясь на игроков, которые связывают свое будущее с ФК Полесье, разделяют его амбиции и готовы быть частью стратегического развития клуба,

– говорится в заявлении.

Ранее инсайдер Игорь Бурбас сообщал, что представители Чоботенко якобы шантажировали Полесье во время переговоров о продлении соглашения, из-за этого того в конце концов перевели в молодежную команду. Он анонсировал, что похожая судьба может постигнуть и Гуцуляка.

К слову. Алексей был лучшим бомбардиром сборной Украины в 2025 году. Вингер Полесья записал в свой актив 5 голов.

Отметим, что Гуцуляком интересуется ряд европейских клубов. Была информация об интересе из Италии, а также от грандов Шотландии и Греции.

Что известно о карьере Гуцуляка?