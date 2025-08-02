Прокуратура города Нантерр обратилась в суд с ходатайством выдвинуть против марокканского футболиста официальное обвинение в изнасиловании. За это звезде действующего победителя Лиги чемпионов может грозить до 15 лет лишения свободы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Parisien.

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Что известно об обвинениях в адрес Хакими?

Инцидент, который расследуют, случился якобы в феврале 2023 года. Жертвой является 24-летняя заявительница, которая перед встречей более месяца общалась с игроком в инстаграме.

По ее словам, она встретилась с Ашрафом Хакими, приехав к нему домой на автомобиле, который вызвал футболист для нее. Девушка утверждает, что после этого ситуация вышла из-под контроля.

Марокканец начал ее целовать и касаться тела, хотя она не давала на это согласия. Игрок ПСЖ не останавливался и впоследствии совершил изнасилование.

Девушка заявляет, что уже после совершенного преступления она смогла вырваться, оттолкнув спортсмена ногой, и сразу отправила сообщение подруге с просьбой приехать. Та подтвердила правоохранителям слова заявительницы.

Отметим, что сам футболист ПСЖ отрицает все обвинения и считает, что его шантажируют ради материальной выгоды. Французский клуб пока выражает поддержку своему игроку.

К слову. Ашраф Хакими выступает за парижан с 2021 года. За это время он провел 175 матчей на клубном уровне и выиграл десять трофеев.

Напомним, 31 мая ПСЖ впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов. Первый гол в финале забил именно марокканский футболист.