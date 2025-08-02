Прокуратура міста Нантерр звернулася до суду з клопотанням висунути проти марокканського футболіста офіційне звинувачення у зґвалтуванні. За це зірці чинного переможця Ліги чемпіонів може загрожувати до 15 років позбавлення волі, повідомляє 24 Канал із посиланням на Le Parisien.

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Що відомо про звинувачення на адресу Хакімі?

Інцидент, який розслідують, трапився нібито в лютому 2023 року. Жертвою є 24-річна заявниця, яка перед зустріччю понад місяць спілкувалася із гравцем в інстаграмі.

За її словами, вона зустрілася з Ашрафом Хакімі, приїхавши до нього додому на автомобілі, який викликав футболіст для неї. Дівчина стверджує, що після цього ситуація вийшла з-під контролю.

Марокканець почав її цілувати та торкатися тіла, хоча вона не давала на це згоди. Гравець ПСЖ не зупинявся та згодом скоїв зґвалтування.

Дівчина заявляє, що вже після скоєного злочину вона змогла вирватися, відштовхнувши спортсмена ногою, й одразу надіслала повідомлення подрузі з проханням приїхати. Та підтвердила правоохоронцям слова заявниці.

Зазначимо, що сам футболіст ПСЖ заперечує всі звинувачення та вважає, що його шантажують задля матеріальної вигоди. Французький клуб наразі висловлює підтримку своєму гравцю.

До слова. Ашраф Хакімі виступає за парижан із 2021 року. За цей час він провів 175 матчів на клубному рівні та виграв десять трофеїв.

Нагадаємо, 31 травня ПСЖ уперше в історії став переможцем Ліги чемпіонів. Перший гол у фіналі забив саме марокканський футболіст.