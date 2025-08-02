Звезде футбола грозит 15 лет тюрьмы из-за обвинения в изнасиловании
- Прокуратура города Нантерр выдвинула обвинения Ашрафу Хакими в изнасиловании, за что ему грозит до 15 лет тюрьмы.
- Инцидент произошел в феврале 2023 года, когда девушка заявила, что Хакими совершил изнасилование после их встречи, хотя футболист отрицает обвинения.
- Футболист утверждает, что его шантажируют, а французский клуб ПСЖ поддерживает своего игрока на фоне обвинений.
Правый защитник ПСЖ Ашраф Хакими оказался в эпицентре громкого скандала. Его обвиняют в очень серьезном преступлении.
Прокуратура города Нантерр обратилась в суд с ходатайством выдвинуть против марокканского футболиста официальное обвинение в изнасиловании. За это звезде действующего победителя Лиги чемпионов может грозить до 15 лет лишения свободы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Parisien.
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Что известно об обвинениях в адрес Хакими?
Инцидент, который расследуют, случился якобы в феврале 2023 года. Жертвой является 24-летняя заявительница, которая перед встречей более месяца общалась с игроком в инстаграме.
По ее словам, она встретилась с Ашрафом Хакими, приехав к нему домой на автомобиле, который вызвал футболист для нее. Девушка утверждает, что после этого ситуация вышла из-под контроля.
Марокканец начал ее целовать и касаться тела, хотя она не давала на это согласия. Игрок ПСЖ не останавливался и впоследствии совершил изнасилование.
Девушка заявляет, что уже после совершенного преступления она смогла вырваться, оттолкнув спортсмена ногой, и сразу отправила сообщение подруге с просьбой приехать. Та подтвердила правоохранителям слова заявительницы.
Отметим, что сам футболист ПСЖ отрицает все обвинения и считает, что его шантажируют ради материальной выгоды. Французский клуб пока выражает поддержку своему игроку.
К слову. Ашраф Хакими выступает за парижан с 2021 года. За это время он провел 175 матчей на клубном уровне и выиграл десять трофеев.
Напомним, 31 мая ПСЖ впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов. Первый гол в финале забил именно марокканский футболист.