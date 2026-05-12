"Думали, вопрос можно урегулировать": игрока сборной Беларуси забрали в армию в разгар сезона
- Футболиста сборной Беларуси Ивана Тихомирова призвали в армию, и он был отправлен на срочную военную службу, что стало неожиданностью для его клуба Ислочь.
- Армейская служба используется как инструмент давления на белорусских спортсменов, Ранее подобная ситуация произошла с Ильей Шкуриным, который поддержал протесты против режима Лукашенко.
В белорусском футболе произошло неприятное для местных спортсменов событие, которое принесло кадровые неудобства одному из клубов тамошнего чемпионата. Оно красноречиво характеризует режим Лукашенко.
В Беларуси в ряды войска забрали футболиста национальной сборной. Как сообщил польский портал Meczyki, его могут отправить на военные сборы.
Что именно произошло в ФК Ислочь?
Речь идет о 22-летнем защитнике клуба Ислочь Иване Тихомирове. Отмечается, что несколько дней назад спортсмена призвали в армию.
Сначала это событие не вызвало никаких опасений в клубе, ведь там рассчитывали, что Тихомиров прибудет в воинскую часть, пройдет медосмотр и вернется в команду. Но на самом деле произошло иначе. Известно, что футболиста сразу отправили проходить срочную военную службу.
В клубе отметили, что пока не знают, где он находится, но опасаются – Тихомирова могут отправить на обучение.
Польские журналисты отмечают, что в клубе выразили шок от этого события, поскольку футболист является игроком белорусской сборной.
По информации Transfermarkt, Тихомиров в марте дебютировал в сборной. Он вышел на поле в двух матчах против Кипра (1:0) и Армении (2:1). В матче против киприотов гол 22-летнего защитника стал единственным в матче.
Событие пропагандистским СМИ прокомментировал нападающий Ислочи Владимир Хващинский.
Честно говоря, все были шокированы. Думали, что он съездит в военкомат, отметится, уладит формальности – и вернется. Все выглядело так, будто никаких проблем не возникнет. Тем более речь идет об игроке национальной сборной. Казалось, что такие вопросы можно как-то урегулировать – через федерацию, возможно, найти решение или договориться об отсрочке,
– сказал Хващинский.
Отметим, что сезон в белорусской лиге уже начался. После семи туров Ислочь из города, которая представляет Минскую область, идет на девятом месте среди 16 команд.
Происходило ли что-то подобное с белорусскими футболистами раньше?
Армейская служба является популярным видом угроз профессиональным спортсменам в этой стране.
В частности бывший футболист киевского Динамо Илья Шкурин в 2020 году поддержал протесты против диктаторского режима в Беларуси. В ноябре прошлого года он рассказал, что на родине его пытаются призвать на службу.
Сейчас спортсмен играет в польском клубе ГКС Катовице и не участвует в матчах национальной сборной.
Что еще происходит в белорусском спорте?
- Во вторник, 12 мая, стало известно, что с Беларуси сняли ограничения на участие в соревнованиях по современному пятиборью.
- Этому предшествовали рекомендации Международного олимпийского комитета. Несколько дней назад в МОК разрешили восстанавливать атлетов из Беларуси в полноценном статусе и даже проводить соревнования на территории этой страны.