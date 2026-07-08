После решения МОК временно возобновить деятельность Олимпийского комитета России в стране вновь заговорили о возможном возвращении в международный футбол. На этом фоне прозвучали очередные громкие заявления в адрес западных политиков, сообщает 24 Канал.

Почему Гаджиев обвинил Макрона?

Бывший главный тренер сборной России Гаджи Гаджиев заявил, что возвращение российских команд на международные турниры якобы является "неизбежным", пишет Sovsport. По его мнению, отстранение России от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА было политически мотивированным.

Гаджиев заявил, что спорт больше не остается вне политики, а международные спортивные организации, по его словам, стали инструментом политического влияния. При этом он прямо упомянул президента Франции Эммануэля Макрона, обвинив его в использовании спорта как средства давления на Россию.

Также российский специалист сравнил ситуацию с войнами на Ближнем Востоке и поставил под сомнение логику санкций в отношении российского спорта. Он убежден, что отсутствие России якобы делает международные турниры менее конкурентоспособными, а сама страна рано или поздно вернется на мировую спортивную арену.

ФИФА и УЕФА пока не планируют возвращать Россию

Несмотря на оптимистичные заявления российской стороны, реальная ситуация выглядит иначе. По информации британского издания The Telegraph, ФИФА и УЕФА пока не намерены отменять отстранение российских сборных и клубов.

Ранее российские спортивные функционеры связывали возможное возвращение с решением Международного олимпийского комитета о временном возобновлении деятельности Олимпийского комитета России. В то же время это решение не означает автоматической отмены санкций в футболе, ведь ФИФА и УЕФА принимают решения самостоятельно.

Напомним, международная федерация волейбола официально отменила отстранение российских спортсменов и сборных. Они снова смогут участвовать в турнирах под эгидой FIVB.