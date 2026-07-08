Після рішення МОК тимчасово відновити діяльність Олімпійського комітету Росії, в країні знову заговорили про можливе повернення до міжнародного футболу. На цьому тлі пролунали чергові гучні заяви на адресу західних політиків, передає 24 Канал.

Чому Гаджієв звинуватив Макрона?

Колишній головний тренер збірної Росії Гаджі Гаджієв заявив, що повернення російських команд до міжнародних турнірів нібито є "неминучим", пише Sovsport. На його думку, відсторонення Росії від змагань під егідою ФІФА та УЄФА було політично мотивованим.

Гаджієв заявив, що спорт більше не залишається поза політикою, а міжнародні спортивні організації, за його словами, стали інструментом політичного впливу. При цьому він прямо згадав президента Франції Еммануеля Макрона, звинувативши його у використанні спорту як засобу тиску на Росію.

Також російський фахівець порівняв ситуацію з війнами на Близькому Сході та поставив під сумнів логіку санкцій щодо російського спорту. Він переконаний, що відсутність Росії нібито робить міжнародні турніри менш конкурентними, а сама країна рано чи пізно повернеться на світову спортивну арену.

ФІФА та УЄФА поки не планують повертати Росію

Попри оптимістичні заяви російської сторони, реальна ситуація виглядає інакше. За інформацією британського видання The Telegraph, ФІФА та УЄФА наразі не мають наміру скасовувати відсторонення російських збірних і клубів.

Раніше російські спортивні функціонери пов'язували можливе повернення з рішенням Міжнародного олімпійського комітету щодо тимчасового відновлення діяльності Олімпійського комітету Росії. Водночас це рішення не означає автоматичного скасування санкцій у футболі, адже ФІФА та УЄФА ухвалюють рішення самостійно.

Нагадаємо, міжнародна федерація волейболу офіційно скасувала відсторонення російських спортсменів і збірних. Вони знову зможуть брати участь у турнірах під егідою FIVB.