Киевское Динамо отыграло свой седьмой матч в Лиге Европы 2024-2025. Команда Александра Шовковского смогла получить свои первые очки на поле Галатасарая, сообщает 24 Канал.

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Унизили легенду

"Бело-синие" вырвали ничью 3:3, хотя в середине второго тайма уступали со счетом 1:3. Для Галатасарая эта потеря очков может стать фатальной в борьбе за плей-офф.

Поэтому болельщики клуба были серьезно недовольны ничьей с Динамо. Особенно досталось вратарю "львов" Фернандо Муслере, хотя явной вины уругвайца ни в одном из голов нет.

Видео травли Муслеры:

Тем не менее фанаты освистали Муслеру после встречи, из-за чего 38-летний кипер быстро покинул поле после финального свистка. После встречи он пригрозил, что покинет команду, если отношение к нему не изменится.

Я такого отношения не заслуживаю. Я всегда отдавался на полную на протяжении 14 лет. Если подобное повторится еще в двух-трех матчах, меня больше здесь не будет,

– заявил Муслера.

Отметим, что Фернандо выступает за Галатасарай с 2011 года. За это время он наиграл аж 536 матчей за клуб, став его третьим гвардейцем в истории. Вместе со "львами" вратарь выиграл 17 трофеев, в том числе семь чемпионств.