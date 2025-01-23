Київське Динамо відіграло свій сьомий матч в Лізі Європи 2024-2025. Команда Олександра Шовковського змогла здобути свої перші очки на полі Галатасарая, повідомляє 24 Канал.

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Принизили легенду

"Біло-сині" вирвали нічию 3:3, хоча в середині другого тайму поступались з рахунком 1:3. Для Галатасарая ця втрата очок може стати фатальною в боротьбі за плей-оф.

Через це вболівальники клубу були серйозно незадоволені нічиєю з Динамо. Особливо дісталось воротарю "левів" Фернандо Муслері, хоча явної провини уругвайця в жодному з голів немає.

Відео цькування Муслери:

Тим не менш фанати освистали Муслеру після зустрічі, через що 38-річний кіпер швидко залишив поле після фінального свистка. Після зустрічі він пригрозив, що залишить команду, якщо ставлення до нього не зміниться.

Я такого відношення не заслуговую. Я завжди віддавався на повну протягом 14 років. Якщо подібне повториться ще у двох-трьох матчах, мене більше тут не буде,

– заявив Муслера.

Відзначимо, що Фернандо виступає за Галатасарай з 2011 року. За цей час він награв аж 536 матчів за клуб, ставши його третім гвардійцем в історії. Разом із "левами" воротар виграв 17 трофеїв, в тому числі сім чемпіонств.