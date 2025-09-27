В матче 5-го тура немецкой Бундеслиги, который состоялся 26 сентября, Бавария сокрушила Вердер со счетом 4:0. Форвард "красных" Гарри Кейн отметился дублем, пишет 24 Канал со ссылкой на Opta.

Какой рекорд побил Гарри Кейн?

На 45-й минуте матча английский нападающий реализовал пенальти, переиграв голкипера "музыкантов" с отметки. А во втором тайме Кейн воспользовался пасом Луиса Диаса и с близкого расстояния попал в ворота.

Этот гол стал 100-м для англичанина в футболке Баварии. Кейну понадобилось 104 матча, чтобы оформить первую сотню.

Таким образом, Гарри Кейн стал самым быстрым игроком, который забил первые 100 голов за один клуб в топ-5 ведущих чемпионатов Европы. 32-летний нападающий обновил бомбардирский рекорд, который принадлежал Криштиану Роналду и Эрлингу Холанду. Оба форварда забили по 100 голов в 105 матчах за Реал и Манчестер Сити.

Топ-5 бомбардиров, которые быстрее всего забили 100 голов

1. Гарри Кейн, Бавария – 104 матча (Бундеслига)

2-3. Криштиану Роналду, Реал – 105 (Ла Лига)

2-3. Эрлинг Холанд, Манчестер Сити – 105 (АПЛ)

4. Златан Ибрагимович, ПСЖ – 124 (Лига 1)

5. Криштиану Роналду, Ювентус – 131 (Серия А)

К слову. Свой следующий матч Бавария сыграет 30 сентября в рамках Лиги чемпионов против Пафоса. В этом турнире Гарри Кейн забил 42 гола в 58 матчах.

Как Кейн играет за Баварию?

Гарри Кейн стал игроком мюнхенской Баварии летом 2023 года. Лондонский Тоттенхэм получил за своего форварда компенсацию в размере 100 миллионов евро.

В 104 матчах за "пивоваров" Кейн забил 100 голов и отдал 29 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кейна в 75 миллионов евро. Его контракт с Баварией завершается 30 июня 2027 года.

В нынешнем сезоне англичанин забил уже 15 голов в 8 матчах за Баварию.

В нынешнем сезоне англичанин забил уже 15 голов в 8 матчах за Баварию.