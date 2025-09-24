Что вызвало бурное обсуждение, но не менее интересны предыдущие отношения Лотара Маттеуса, ведь экс-футболист в прошлом женился пять раз. 24 канал рассказывает о любви легендарного игрока и украинкой Лилианой Чудиновой.

Как Маттеус познакомился с Чудиновой?

По информации Daily Mail, Лотар Маттеус познакомился с Лилианой Чудиновой в 2007 году в Мюнхене (Германия) на фестивале Октоберфест. Украинка приехала на каникулы, а легенда футбола уже тогда развелся с третьей женой Марианной Фейг.

Лотар Маттеус и Лилиана Чудинова / Фото Getty Images

В ноябре того же года Лотар Маттеус и Лилиана Чудинова посетили Киев, в столицу Украины легенду "Бундестим" пригласил Виталий Кличко. Экс-футболист познакомился с бабушкой своей возлюбленной.

В 2008 году Чудинова перебралась жить в Израиль к Маттеусу. Обладатель "Золотого мяча-1990" тогда работал главным тренером в местном Маккаби Нетанья. Лилиана изучала журналистику в местном университете, а также работала моделью.

Что известно о браке Маттеуса с Чудиновой?

В 2008 году Лотар Маттеус и Лилиана Чудинова обменялись обетами в Лас-Вегасе (США). 1 января 2009 года легенда немецкого футбола женился на украинской модели.

Брак между Лотаром Маттеусом и Лилианой Чудиновой продлился всего один год. В 2010 году обладатель "Золотого мяча-1990" развелся со своей на тот момент четвертой женой.

В интервью welt.de Лотар Маттеус назвал причину развода с Лиланой Чудиновой. Бывший немецкий футболист заявил, что у него возникли "разногласия" с украинской моделью.

Мы хотели провести новогоднюю ночь вместе здесь, в Москве, но потом у нас возникли разногласия, и мы решили сделать перерыв. Поэтому я в Москве, а Лилиана в Кицбюэле,

– поделился Маттеус.

Лилиана Чудинова имела свою версию развода с Лотаром Маттеусом. В интервью bild.de украинская модель объяснила, почему разошлась с легендой немецкого футбола.

"Я больше никогда не допущу такой большой ошибки. Я никогда не влюблюсь в такого непостоянного мужчину, как он. Он постоянно мне изменял. Одна из причин нашего развода – неукротимая сексуальность Лотара. Он не мог преодолеть свою зависимость, он даже лечился от этого. Мы даже посещали психотерапевта, но это не помогло", – рассказала Чудинова.

