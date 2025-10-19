Из-за этого ходило немало слухов относительно его будущего. В конце концов аргентинец принял окончательное решение, сообщает 24 Канал со ссылкой на Фабрицио Романо

Где продолжит карьеру Месси?

Были разговоры, что 8-кратный обладатель "Золотого мяча" может завершить карьеру или вернуться в Барселону или на Родину. Однако этого не произойдет.

Авторитетный инсайдер заявил, что Лионель Месси продолжит выступления в МЛС. Интер Майами провел успешные переговоры с 38-летним футболистом о продолжении сотрудничества.

Отмечается, что Месси полностью доволен своим положением в клубе, президентом которого является Дэвид Бекхэм. Он не собирается его оставлять и сейчас сторонам осталось согласовать только юридические детали нового контракта и финансовые условия, однако с этим не будет никаких проблем.

Важно. Ожидается, что сотрудничество аргентинца с "цаплями" будет длительным и не будет ограничиваться игровой карьерой. После того, как Месси решит повесить бутсы на гвоздь, он останется в структуре Интер Майами, где получит одну из руководящих должностей.

Напомним, что накануне капитан сборной Аргентины совершил четыре результативных действия в матче против Нэшвилла. По итогам регулярного чемпионата МЛС он впервые стал лучшим бомбардиром, забив 29 голов в 28 матчах.

Что известно о карьере Месси в США?