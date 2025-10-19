Из-за этого ходило немало слухов относительно его будущего. В конце концов аргентинец принял окончательное решение, сообщает 24 Канал со ссылкой на Фабрицио Романо
Читайте также Роналду не реализовал пенальти, а через минуту забил гол-конфетку: видео шедевра
Где продолжит карьеру Месси?
Были разговоры, что 8-кратный обладатель "Золотого мяча" может завершить карьеру или вернуться в Барселону или на Родину. Однако этого не произойдет.
Авторитетный инсайдер заявил, что Лионель Месси продолжит выступления в МЛС. Интер Майами провел успешные переговоры с 38-летним футболистом о продолжении сотрудничества.
Отмечается, что Месси полностью доволен своим положением в клубе, президентом которого является Дэвид Бекхэм. Он не собирается его оставлять и сейчас сторонам осталось согласовать только юридические детали нового контракта и финансовые условия, однако с этим не будет никаких проблем.
Важно. Ожидается, что сотрудничество аргентинца с "цаплями" будет длительным и не будет ограничиваться игровой карьерой. После того, как Месси решит повесить бутсы на гвоздь, он останется в структуре Интер Майами, где получит одну из руководящих должностей.
Напомним, что накануне капитан сборной Аргентины совершил четыре результативных действия в матче против Нэшвилла. По итогам регулярного чемпионата МЛС он впервые стал лучшим бомбардиром, забив 29 голов в 28 матчах.
Что известно о карьере Месси в США?
Лионель на протяжении карьеры выступал за Барселону и ПСЖ.
После триумфа со сборной Аргентины на ЧМ-2022 он решил покинуть Европу и летом 2023 года подписал контракт с Интер Майами до завершения сезона-2025.
По данным Transfermarkt, за это время он провел 82 матча в составе "цапель", в которых забил 71 гол и отдал 37 ассистов. Он является рекордсменом клуба, который был основан в 2018 году, по обоим показателям.
Месси помог Интер Майами завоевать первые трофеи в истории. В 2023 году "цапли" стали победителями Кубка лиг, а затем триумфовали в регулярном сезоне МЛС-2024.