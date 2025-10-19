Через це ходило чимало чуток щодо його майбутнього. Врешті-решт аргентинець прийняв остаточне рішення, повідомляє 24 Канал із посиланням на Фабріціо Романо

Де продовжить кар'єру Мессі?

Були розмови, що 8-разовий володар "Золотого м'яча" може завершити кар'єру або ж повернутися в Барселону чи на Батьківщину. Проте цього не станеться.

Авторитетний інсайдер заявив, що Ліонель Мессі продовжить виступи в МЛС. Інтер Маямі провів успішні перемовини з 38-річним футболістом щодо продовження співпраці.

Зазначається, що Мессі повністю задоволений своїм становищем у клубі, президентом якого є Девід Бекхем. Він не збирається його залишати й наразі сторонам залишилося узгодити лише юридичні деталі нового контракту та фінансові умови, однак з цим не буде жодних проблем.

Важливо. Очікується, що співпраця аргентинця з "чаплями" буде тривалою та не обмежуватиметься ігровою кар'єрою. Після того, як Мессі вирішить повісити бутси на цвях, він залишиться у структурі Інтер Маямі, де отримає одну з керівних посад.

Нагадаємо, що напередодні капітан збірної Аргентини зробив чотири результативні дії в матчі проти Нешвілла. За підсумками регулярного чемпіонату МЛС він вперше став найкращим бомбардиром, забивши 29 голів у 28 матчах.

Що відомо про кар'єру Мессі у США?