Через це ходило чимало чуток щодо його майбутнього. Врешті-решт аргентинець прийняв остаточне рішення, повідомляє 24 Канал із посиланням на Фабріціо Романо
Де продовжить кар'єру Мессі?
Були розмови, що 8-разовий володар "Золотого м'яча" може завершити кар'єру або ж повернутися в Барселону чи на Батьківщину. Проте цього не станеться.
Авторитетний інсайдер заявив, що Ліонель Мессі продовжить виступи в МЛС. Інтер Маямі провів успішні перемовини з 38-річним футболістом щодо продовження співпраці.
Зазначається, що Мессі повністю задоволений своїм становищем у клубі, президентом якого є Девід Бекхем. Він не збирається його залишати й наразі сторонам залишилося узгодити лише юридичні деталі нового контракту та фінансові умови, однак з цим не буде жодних проблем.
Важливо. Очікується, що співпраця аргентинця з "чаплями" буде тривалою та не обмежуватиметься ігровою кар'єрою. Після того, як Мессі вирішить повісити бутси на цвях, він залишиться у структурі Інтер Маямі, де отримає одну з керівних посад.
Нагадаємо, що напередодні капітан збірної Аргентини зробив чотири результативні дії в матчі проти Нешвілла. За підсумками регулярного чемпіонату МЛС він вперше став найкращим бомбардиром, забивши 29 голів у 28 матчах.
Що відомо про кар'єру Мессі у США?
Ліонель протягом кар'єри виступам за Барселону та ПСЖ.
Після тріумфу зі збірною Аргентини на ЧС-2022 він вирішив залишити Європу та влітку 2023 року підписав контракт з Інтер Маямі до завершення сезону-2025.
За даними Transfermarkt, за цей час він провів 82 матчі у складі "чапель", у яких забив 71 гол і віддав 37 асистів. Він є рекордсменом клубу, який було засновано у 2018 році, за обома показниками.
Мессі допоміг Інтер Маямі здобути перші трофеї в історії. У 2023 році "чаплі" стали переможцями Кубка ліг, а згодом тріумфували в регулярному сезоні МЛС-2024.