Ярмоленко в России, братья Кличко в Азии: где родились известные украинские спортсмены
- Андрей Ярмоленко родился не в Украине, но вырос в Чернигове, где начал свою футбольную карьеру.
- Братья Кличко родились за пределами Украины в азиатских странах.
В Украине всегда были выдающиеся представители спорта. Атлеты прославляют родную страну на международной арене в разных уголках мира.
В основном они родились в Украине, но есть те кто появился на свет за ее пределами. Где родились известные украинские спортсмены – рассказывает 24 канал.
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко – опытный футболист Динамо и сборной Украины. Как говорится в статье на Википедии, родился он в Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург), но впоследствии семья переехала в Чернигов, где он начал свою футбольную карьеру.
Родители Ярмоленко проживают в Черниговский области. Интересно, что в семье Андрея всегда разговаривают только на украинском языке.
Братья Кличко
Семья Кличко происходит из Украины, но отец братьев был военным, поэтому из-за постоянных переездов выдающиеся боксеры и чемпионы мира родились за пределами страны.
Виталий Кличко родился в Кыргызстане. А Владимир появился на свет в другой азиатской стране – Казахстан.
Отметим, что у братьев Кличко осталась только мама. Отец боксеров Владимир Родионович умер 13 июля 2011 года.
Ранее Кличко рассказывали, почему не дрались между собой. Причина в том, что они еще в начале карьеры пообещали маме не выходить на ринг друг против друга.
Ярослава Магучих
Ярослава Магучих – олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка. Легкоатлетка родилась в Днепре, где и начала свой путь в спорте.
Родители спортсменки проживают вместе в Днепре. Ее отец Алексей работает тренером по прыжкам в высоту.
Александр Усик
Александр Усик – украинский боксер и трехкратный абсолютный чемпион мира. Спортсмен родом из Автономной Республики Крым, а родился он в городе Симферополь.
Мать боксера Надежда Петровна проживает в Черниговской области. Отец Усика Александр Анатольевич умер незадолго после триумфа сына на Олимпиаде-2012.
После первой победы над Фьюри Усик громко воскликнул: "Отец, мы сделали это". А вторую победу над британским боксером он посвятил своей маме и всем матерям Украины.
Сергей Ребров
Сергей Ребров – бывший футболист и ныне главный тренер сборной Украины. Специалист родился в Донецкой области в городе Горловка.
В сентябре 2024 года умер отец Реброва Станислав Иванович. А мать тренера Алла Васильевна проживает в Киеве.
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко – экс-футболист и ныне председатель Украинской ассоциации футбола. Обладатель "Золотого мяча-2004" родился на Киевщине в селе Двиркивщина, но начал свою карьеру в академии столичного Динамо.
Отметим, что отец президента УАФ Николай Григорьевич умер в 2016 году. А мама бывшего футболиста сейчас проживает в Киеве.
Элина Свитолина
Элина Свитолина – выдающаяся украинская теннисистка и 14 ракетка мира. Спортсменка родилась в Одессе.
Как пишут СМИ, родители Свитолиной проживают в Монако. По информации издания tabloid.pravda, отец теннисистки помогает вести ее винный бизнес.
Отметим, что Свитолина часто находится в Харькове. Она помогает местным подразделениям "Хартии".
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко – бывший боксер и экс-чемпион мира. Спортсмен родился в Одесской области в городе Белгород-Днестровский.
Родители Василия Ломаченко проживают в Белгороде-Днестровском. Отметим, что именно папа был тренером боксера и помог ему завоевать два олимпийских "золота" в 2008 и 2012 годах.
Лилия Подкопаева
Лилия Подкопаева – бывшая спортивная гимнастка и олимпийская чемпионка. Она родилась в Донецке, где и начала заниматься спортом.
Отец Подкопаевой ушел из семьи, когда ей было два года. А где мама бывшей спортсменки неизвестно, ведь она не загадывала ее в интервью.
Яна Клочкова
Яна Клочкова – четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию. Родилась она в Автономной Республике Крым в городе Симферополь.
После начала полномасштабного вторжения она исчезла с радаров. По слухам Клочкова вернулась во временно оккупированный Крым, где проживает с родителями.