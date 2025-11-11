Ярмоленко в России, братья Кличко в Азии: где родились известные украинские спортсмены

В Украине всегда были выдающиеся представители спорта. Атлеты прославляют родную страну на международной арене в разных уголках мира.

В основном они родились в Украине, но есть те кто появился на свет за ее пределами. Где родились известные украинские спортсмены – рассказывает 24 канал.

Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко / Фото ФК Динамо Киев

Андрей Ярмоленко – опытный футболист Динамо и сборной Украины. Как говорится в статье на Википедии, родился он в Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург), но впоследствии семья переехала в Чернигов, где он начал свою футбольную карьеру.

Родители Ярмоленко проживают в Черниговский области. Интересно, что в семье Андрея всегда разговаривают только на украинском языке.

Братья Кличко

Виталий и Владимир Кличко / Фото Getty Images

Семья Кличко происходит из Украины, но отец братьев был военным, поэтому из-за постоянных переездов выдающиеся боксеры и чемпионы мира родились за пределами страны.

Виталий Кличко родился в Кыргызстане. А Владимир появился на свет в другой азиатской стране – Казахстан.

Отметим, что у братьев Кличко осталась только мама. Отец боксеров Владимир Родионович умер 13 июля 2011 года.

Ранее Кличко рассказывали, почему не дрались между собой. Причина в том, что они еще в начале карьеры пообещали маме не выходить на ринг друг против друга.

Ярослава Магучих

Ярослава Магучих / Фото Getty Images

Ярослава Магучих – олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка. Легкоатлетка родилась в Днепре, где и начала свой путь в спорте.

Родители спортсменки проживают вместе в Днепре. Ее отец Алексей работает тренером по прыжкам в высоту.

Александр Усик

Александр Усик / Фото Getty Images

Александр Усик – украинский боксер и трехкратный абсолютный чемпион мира. Спортсмен родом из Автономной Республики Крым, а родился он в городе Симферополь.

Мать боксера Надежда Петровна проживает в Черниговской области. Отец Усика Александр Анатольевич умер незадолго после триумфа сына на Олимпиаде-2012.

После первой победы над Фьюри Усик громко воскликнул: "Отец, мы сделали это". А вторую победу над британским боксером он посвятил своей маме и всем матерям Украины.

Сергей Ребров

Сергей Ребров / Фото Getty Images

Сергей Ребров – бывший футболист и ныне главный тренер сборной Украины. Специалист родился в Донецкой области в городе Горловка.

В сентябре 2024 года умер отец Реброва Станислав Иванович. А мать тренера Алла Васильевна проживает в Киеве.

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко / Фото УАФ

Андрей Шевченко – экс-футболист и ныне председатель Украинской ассоциации футбола. Обладатель "Золотого мяча-2004" родился на Киевщине в селе Двиркивщина, но начал свою карьеру в академии столичного Динамо.

Отметим, что отец президента УАФ Николай Григорьевич умер в 2016 году. А мама бывшего футболиста сейчас проживает в Киеве.

К слову. Ранее мы сообщали, как выглядит дом Шевченко, в котором он вырос.

Элина Свитолина

Элина Свитолина / Фото Getty Images

Элина Свитолина – выдающаяся украинская теннисистка и 14 ракетка мира. Спортсменка родилась в Одессе.

Как пишут СМИ, родители Свитолиной проживают в Монако. По информации издания tabloid.pravda, отец теннисистки помогает вести ее винный бизнес.

Отметим, что Свитолина часто находится в Харькове. Она помогает местным подразделениям "Хартии".

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко / Фото Getty Images

Василий Ломаченко – бывший боксер и экс-чемпион мира. Спортсмен родился в Одесской области в городе Белгород-Днестровский.

Родители Василия Ломаченко проживают в Белгороде-Днестровском. Отметим, что именно папа был тренером боксера и помог ему завоевать два олимпийских "золота" в 2008 и 2012 годах.

Лилия Подкопаева

Лилия Подкопаева / Фото из инстаграма спортсменки

Лилия Подкопаева – бывшая спортивная гимнастка и олимпийская чемпионка. Она родилась в Донецке, где и начала заниматься спортом.

Отец Подкопаевой ушел из семьи, когда ей было два года. А где мама бывшей спортсменки неизвестно, ведь она не загадывала ее в интервью.

Яна Клочкова

Яна Клочкова / Фото из инстаграма спортсменки

Яна Клочкова – четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию. Родилась она в Автономной Республике Крым в городе Симферополь.

После начала полномасштабного вторжения она исчезла с радаров. По слухам Клочкова вернулась во временно оккупированный Крым, где проживает с родителями.