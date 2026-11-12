Где сейчас находится сын Андрея Шевченко: появились неожиданные подробности

20-летний сын Андрея Шевченко, Кристиан, пока не может добиться такого прогресса, какой когда-то демонстрировал его отец. Вингер до сих пор не нашел себе места в профессиональном футболе.

Летом стало известно, что после периода в статусе свободного агента молодой игрок присоединился к Шолингу из седьмой английской лиги. Но эта информация быстро утратила актуальность, пишет 24 Канал.

Кристиан Шевченко сменил клуб

В матче 17-го тура седьмого дивизиона Англии Шевченко неожиданно вышел на поле в составе команды "Бейсингсток Таун".

Эта внезапная смена клуба после Шолинга в середине сезона никак не была отражена ни на официальных сайтах обоих клубов, ни в соцсетях самого Шевченко-младшего. Однако следует понимать, что седьмая лига не является профессиональным дивизионом, поэтому там к правилам переоформления футболистов и регистрации трансферов относятся гораздо проще.

Почему не складывается карьера Кристиана Шевченко

Свой футбольный путь Кристиан начал в академии лондонского "Челси", бывшего клуба своего отца. Однако до уровня профессионального контракта с "аристократами" так и не дошел.

После этого последовало недолгое пребывание в системе "Тоттенхэма", а затем "Уотфорда", с которым у Шевченко уже были оформлены рабочие отношения. Правда, сыграть за первую команду ему так и не удалось, а в этом году "шершни" отказались продлить его контракт, не увидев со стороны игрока достаточного прогресса для перевода в основной состав.

Несмотря на неудачи, родители Шевченко-младшего поддерживают его стремление идти по стопам отца. На 20-летний юбилей они пожелали сыну "продолжать идти за своими мечтами".