Блохин больше не тренер: где сейчас легенда Динамо и чем занимается

Легендарный Олег Блохин остается культовой фигурой для украинского футбола. Экс-игрок Динамо выделялся не только как игрок, но и как тренер.

Еще в 90-е Блохин потренировал несколько клубов из Греции, а уже в XXI веке преуспел со сборной Украины. Олег вывел нашу команду на чемпионат мира-2026, где добрался до четвертьфинала, сообщает 24 Канал.

В 2011-м Блохин снова возглавил нашу команду накануне домашнего Евро-2012. Впрочем уже почти 12 лет, как специалист оставил тренерскую деятельность.

Где в последний раз тренировал Блохин?

Последним местом работы Олега было его родное киевское Динамо. Ради этого шанса Блохин инициировал уход из сборной Украины осенью 2012 года.

Впрочем его период работы в киевской команде не был успешным. Руководство пошло на солидные траты, закупив дорогих игроков. А на выезде получили трофейную засуху на два года.

Более того, в сезоне 2012 – 2013 киевлян упали на третье место и не попали в Лигу чемпионов. А спустя сезон вообще финишировали четвертыми. Правда, кампанию 2013 – 2014 года Блохин до конца не доработал.



Блохин неудачно поруководил Динамо в середине 10-х / фото 24 Канала

В апреле Игорь Суркис отправил Олега в отставку, а вместо него команду возглавил Ребров. Уже через месяц Сергей выиграл Кубок Украины, а в последующие два года "бело-синие" становились чемпионами УПЛ.

Чем занялся Блохин после Динамо?

Уход наставника из Динамо был связан со скандалом. Блохин утверждал, что киевляне должны ему компенсацию за досрочное расторжение контракта. В свою очередь президент киевлян Игорь Суркис.

Я его мог уволить еще в прошлом сезоне за предыдущее третье место. Но я подумал, что он имел мало времени на построение команды и дал ему второй шанс. Поэтому сейчас Блохин получит то, что ему положено на момент увольнения. Мы повторяем – третье место, наш антирекорд, о какой компенсации может идти речь?,

– говорил Суркис в интервью сайту Динамо.

Впрочем Блохин решил пойти юридическим путем и подал в суд на киевский клуб. Как рассказал журналист Игорь Бурбас год назад, Олегу удалось выиграть дело и руководители киевлян должны компенсировать ему всю зарплату по контракту.

В конце концов после ухода из Динамо Блохин карьеру тренера не возобновлял. Уже через год, в 2015-м, УАФ возглавил Андрей Павелко, который пригласил легенду Динамо в свою команду.



При Андрее Павелко Олег Блохин получил должность в УАФ / фото из открытых источников

Блохина назначили сопредседателем Совета стратегического развития профессионального футбола. Также Олег вошел в Комитет национальных сборных команд.

Там он и проработал до конца правления Павелко в 2024-м. Кроме того, когда сборная Украины осталась без тренера в августе 2021-го, Блохин вместе с Алексеем Михайличенко формировали заявку команды.

Список игроков на игры сентября 2021-го против Франции и Казахстана надо было подать в начале августа, тогда как Александр Петраков был назначен ближе к концу месяца.

Где сейчас Олег Блохин?

Сейчас же Блохин не является сотрудником УАФ, из которой ушел после прихода Андрея Шевченко. Олег живет в Киеве и наслаждается жизнью на пенсии. Похоже, что ни к работе тренером, ни в ассоциации он возвращаться не собирается.

Периодически Блохин участвует в мероприятиях от УАФ, а также демонстрирует публике Золотой мяч, который был выигран в 1975-м. В марте Олег вместе с Шевченко и Белановым представили новый комплект формы сборной Украины.



Блохин, Шевченко и Беланов в новой форме сборной Украины / фото Adidas

Также в апреле Блохин посетил Конгресс УАФ в Ужгороде в качестве почетного гостя. Периодически экс-тренер сборной Украины раздает интервью, высказывая мнение относительно текущих событий в украинском футболе и вспоминая славные былые времена.