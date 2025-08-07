В среду, 6 августа в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов Лех дома принимал Црвену Звезду. Победитель этой пары является потенциальным соперником киевского Динамо в следующем раунде отбора.

Гости сделали большой шаг к выходу в следующую стадию, одержав победу со счетом 3:1. Генеральный директор белградского клуба Звездан Терзич высказался о потенциальной дуэли с действующим чемпионом УПЛ, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Црвены Звезды.

Что сказал серб о Динамо?

Он рассказал, что не хотел бы встречаться с киевлянами из-за политической ситуации, ведь украинцы враждебно относятся к Сербии. При этом функционер самоуверенно заявил, что его команда сильнее, чем Динамо.

"Мы – более сильная и качественная команда, чем киевское Динамо. Если мы хотим играть в Лиге чемпионов, то надо выйти и "переехать" этого соперника. Однако сначала Динамо нужно пройти Пафос – это хорошо организованный клуб, хорошая команда, где много иностранных игроков. Владелец – наш друг российский миллиардер Ломакин.

Я не могу сказать, кто пройдет дальше в паре Динамо – Пафос. На стадии плей-офф не бывает легких соперников. На это время наши игроки будут полностью сосредоточены на противостоянии с Лехом. Мы вообще должны запретить им разговаривать на тему раунда плей-офф до окончания противостояния с поляками, – сказал Терзич.

Справка. В первой встрече киевляне уступили киприотам со счетом 0:1. Ответный матч Пафос – Динамо состоится 12 августа.

Напомним, что ранее Александр Шовковский объяснил, почему "бело-синие" уступили Пафосу в поединке в Люблине.