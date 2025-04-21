В субботу, 19 апреля, состоялся матч регулярного чемпионата Major League Soccer между командами Монреаль и Орландо (0:0). В стартовом составе хозяев на поле вышел украинский вингер Геннадий Синчук, пишет 24 Канал.
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Первая награда Синчука за океаном
18-летний украинец отыграл 70 минут игрового времени. Спонсор клуба компания Air Transat признала Синчука лучшим игроком Монреаля в матче с Орландо.
За отведенное время Синчук 39 раз коснулся мяча, сделал 17 точных передач (89%) и сделал три удачные попытки дриблинга. Игроки Орландо трижды фолили против Геннадия. По версии портале SofaScore украинец получил оценку 7,2 балла.
Синчук – лучший игрок Монреаля в матче МЛС / фото ФК Монреаль
Что известно о Синчуке
- Напомним, что Геннадий Синчук стал игроком канадского клуба в конце января 2025 года.
- Харьковский Металлист получил от Монреаля за трансфер своего воспитанника 3,4 миллиона евро.
- Его контракт с "сине-бело-черными" действует до конца 2028 года.
- Из-за повреждения Синчук дебютировал лишь в матче 8 тура МЛС против Шарлотт. Сейчас на его счету 2 матча в составе Монреаля.
- Его трансферная стоимость по данным Transfermarkt составляет два миллиона евро.
- За юношеские и молодежную U-23 сборные Украины Геннадий суммарно сыграл 19 матчей и забил 4 гола.