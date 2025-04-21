У суботу, 19 квітня, відбувся матч регулярного чемпіонату Major League Soccer між командами Монреаль та Орландо (0:0). У стартовому складі господарів на поле вийшов український вінгер Геннадій Синчук, пише 24 Канал.
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Перша відзнака Синчука за океаном
18-річний українець відіграв 70 хвилин ігрового часу. Спонсор клубу компанія Air Transat визнала Синчука найкращим гравцем Монреаля у матчі з Орландо.
За відведений час Синчук 39 разів торкнувся м'яча, зробив 17 точних передач (89%) та зробив три вдалі спроби дриблінгу. Гравці Орландо тричі фолили проти Геннадія. За версією порталі SofaScore українець отримав оцінку 7,2 бала.
Синчук – найкращий гравець Монреаля в матчі МЛС / фото ФК Монреаль
Що відомо про Синчука
- Нагадаємо, що Геннадій Синчук став гравцем канадського клубу наприкінці січня 2025 року.
- Харківський Металіст отримав від Монреаля за трансфер свого вихованця 3,4 мільйона євро.
- Його контракт з "синьо-біло-чорними" чинний до кінця 2028 року.
- Через ушкодження Синчук дебютував лише у матчі 8 туру МЛС проти Шарлотт. Наразі на його рахунку 2 матчі у складі Монреаля.
- Його трансферна вартість за даними Transfermarkt становить два мільйони євро.
- За юнацькі та молодіжну U-23 збірні України Геннадій сумарно зіграв 19 матчів та забив 4 голи.