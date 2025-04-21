18-летний украинец стал лучшим игроком матча в МЛС

Игрок юношеской сборной Украины Геннадий Синчук не затерялся в американской лиге МЛС. Юный футболист успел дебютировать за Монреаль и даже стать MVP матча.

В субботу, 19 апреля, состоялся матч регулярного чемпионата Major League Soccer между командами Монреаль и Орландо (0:0). В стартовом составе хозяев на поле вышел украинский вингер Геннадий Синчук, пишет 24 Канал.

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Первая награда Синчука за океаном

18-летний украинец отыграл 70 минут игрового времени. Спонсор клуба компания Air Transat признала Синчука лучшим игроком Монреаля в матче с Орландо.

За отведенное время Синчук 39 раз коснулся мяча, сделал 17 точных передач (89%) и сделал три удачные попытки дриблинга. Игроки Орландо трижды фолили против Геннадия. По версии портале SofaScore украинец получил оценку 7,2 балла.

Синчук – лучший игрок Монреаля в матче МЛС / фото ФК Монреаль

Что известно о Синчуке