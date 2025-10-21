Умер чемпион мира и Европы Георгий Чижевский: рекордсмену Украины был 101 год
- Георгий Чижевский, выдающийся украинский пловец и тренер, умер на 102-м году жизни, получив более 40 спортивных наград.
- Он был двукратным чемпионом мира, рекордсменом Европы в категории 90+, и награжден орденом "За заслуги" 3-й степени в 2019 году.
Ушел в мир иной выдающийся украинский пловец и тренер Георгий Чижевский. В почтенном возрасте он завоевал более 40 спортивных наград.
Сердце Георгия Дмитриевича Чижевского остановилось на 102-м году жизни. Он воспитал не одно поколение спортсменов, которых вдохновлял собственным примером, пишет 24 Канал со ссылкой на фейсбук Вознесенского городского совета.
В почтенном возрасте покорял бассейны
Соболезнования родным и близким Георгия Дмитриевича выразил Вознесенский городской совет. Чижевский был не только выдающимся спортсменом и чемпионом, но и поэтом, актером и педагогом.
"Всю свою жизнь посвятил плаванию, воспитав не одно поколение спортсменов, для которых стал не только тренером, но и примером силы духа, доброты и преданности делу.
Даже в почтенные годы Георгий Дмитриевич продолжал покорять бассейны: он устанавливал рекорды Украины, Европы и мира в категории "Мастерс", завоевал более 40 медалей и 4 кубка, участвовал в международных соревнованиях в Казани, Львове, Киеве и Будапеште", – говорится в сообщении Вознесенского городского совета.
Прощание с Георгием Дмитриевичем состоится 22 октября в 12:00 возле бассейна "Водограй" города Вознесенск.
Что известно о Георгии Чижевском?
- Георгий Дмитриевич Чижевский родился 29 марта 1924 года в Вознесенске Николаевской области. Во время Второй мировой войны в рядах советской армии освобождал Украину от захватчиков.
- После завершения войны окончил театральный институт и работал актером в Житомире, Измаиле и Владивостоке. Впоследствии окончил педагогический институт и был преподавателем.
- В 1970 году вернулся в родной город. Во время трудовой деятельности занимался плаванием и тренировал детей. Он воспитал нескольких мастеров спорта по плаванию.
- В зрелом возрасте принимал участие в национальных, континентальных и мировых соревнованиях по плаванию в своей возрастной категории. Георгий Дмитриевич дважды становился чемпионом мира: в 2015 и 2017 годах, был рекордсменом Европы на дистанцию 200 метров брассом в категории 90+.
- Указом президента Украины в 2019 году был награжден орденом "За заслуги" 3-й степени.
Напомним, что недавно ушел из жизни украинский баскетболист Денис Носков. Ему было всего 35 лет.