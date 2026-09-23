Георгий Ермаков объяснил, почему женился прямо в разгар сезона – и была ли его жена на шоу "Холостяк"

Перед матчами сборной Украины вратарь основной команды Георгий Ермаков успел официально оформить отношения со своей невестой Александрой. Обычно футболисты оставляют такие моменты на межсезонье, но пара решила не откладывать любовь на потом.

В эксклюзивном интервью 24 Каналу футболист объяснил, почему свадьба состоялась в столь необычное время. А также наконец-то поставил точку в вопросе о том, была ли его жена участницей шоу "Холостяк".

Свадьба в необычное время

Ермаков утверждает, что футбольный календарь не играл для него и его невесты важной роли, поэтому они на него совсем не ориентировались.

Это было личное решение и важный момент в жизни. Когда поняли, что хотим сделать это именно сейчас, не видели смысла переносить свадьбу только потому, что идет сезон. Поэтому мы просто выбрали подходящую нам дату и сделали этот день особенным,

– рассказал вратарь.

Георгий признал, что в футболе трудно найти подходящий момент для личных дел, потому что все время занимают матчи, сборы, тренировки и переезды. Но он счастлив, что они с любимой решились не откладывать.

Была ли жена Ермакова участницей "Холостяка"

Футболист еще раз подтвердил, что на самом деле его жена никогда не участвовала в популярном телепроекте. Такую неожиданную новость, которая оказалась фейком, пара встретила с юмором.

Мы посмеялись. Наверное, это лучшая реакция. Когда ты точно знаешь, что это выдумка, сложно серьезно на такое реагировать,

– сказал Георгий.

Уже в статусе женатого мужчины Ермаков вместе с другими украинскими сборниками готовится к старту в Лиге наций. Первый матч команда сыграет 25 сентября против Венгрии.