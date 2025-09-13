Георгий Судаков дебютировал в составе Бенфики в матче Примейра-лиги 2025/2026. "Орлы" в 5-м туре чемпионата Португалии сыграли с Санта Кларой.

Георгий Судаков начал матч со скамейки запасных, но получил свой шанс. Главный тренер Бенфики Бруно Лаже оценил дебют украинца, сообщает 24 канал со ссылкой на пресс-службу клуба.

Как тренер Бенфики оценил Судакова?

Бруно Лаже заявил, что Георгию Судакову и другим футболистам команды нужно больше времени, чтобы наладить взаимодействие.

"Судаков вышел на поле, сыграл 30 минут, практически не зная, возможно, имен своих товарищей по команде.

Этой команде нужно время. Мы все структурировали и запланировали, теперь нам нужно время для тренировок. Мы боремся со временем. Нам нужно время, чтобы поработать с игроками. Нужно, чтобы игроки смогли найти общий язык друг с другом",

– сказал Лаже.

Напомним, что Георгий Судаков появился на поле при счете 1:0 в пользу Бенфики на 72-й минуте матча. Однако из-за досадной ошибки капитана команды Николаса Отаменди игра завершилась ничьей 1:1.

Как Судаков перешел в Бенфику?