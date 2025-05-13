Георгий Судаков уже длительное время привлекает внимание различных европейских грандов. Однако Шахтер пытается заработать на своем лидере как можно большую сумму.
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Судаков покинет Шахтер
Наполи готов заплатить за украинского футболиста 40 миллионов евро, пишет 24 канал со ссылкой на Tutto Napoli.
Шахтер не против вести переговоры с итальянской командой относительно суммы трансфера, которая будет намного меньше, чем 150 миллионов евро, которые прописаны в контракте игрока.
Наполи уже подготовил для украинца контракт сроком на 5 лет. Видеть Георгия в своей команде хочет лично Антонио Конте.
Справка. В сезоне-2024/2025 Георгий Судаков сыграл 35 матчей за Шахтер ,в которых забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.
Отметим, что 14 мая в Житомире Шахтер будет противостоять Динамо в финале Кубка Украины.