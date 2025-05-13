Георгій Судаков вже тривалий час привертає увагу різних європейських грандів. Однак Шахтар намагається заробити на своєму лідері якомога більшу суму.

Читайте також Домовленість досягнута: Ліверпуль знайшов зіркову заміну Александер-Арнольду

Судаков покине Шахтар

Наполі готовий заплатити за українського футболіста 40 мільйонів євро, пише 24 канал з посиланням на Tutto Napoli.

Шахтар не проти вести перемовини з італійською командою щодо суми трансферу, яка буде набагато меншою, ніж 150 мільйонів євро, які прописані в контракті гравця.

Наполі вже підготував для українця контракт терміном на 5 років. Бачити Георгія у своїй команді хоче особисто Антоніо Конте.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Георгій Судаков зіграв 35 матчів за Шахтар, у яких забив 13 голів і віддав 6 результативних передач.

Відзначимо, що 14 травня у Житомирі Шахтар протистоятиме Динамо у фіналі Кубка України.