Тренер Бенфики наехал на игрока сборной Украины: в чем претензии
- Тренер Бенфики Жозе Моуринью выразил недовольство Георгием Судаковым, считая, что команда, включая Судакова, мало забивает.
- Судаков провел 41 матч за Бенфику с 4 голами и 6 результативными передачами, а его контракт должны выкупить за более 20 миллионов евро.
Наставник португальской Бенфики Жозе Моуринью неожиданно выразил недовольство хавбеком Георгием Судаковым. Коуч требует от своего подопечного большего.
Неожиданно откровенную речь сайта Бенфики "Особенный" произнес после победного матча с Алевркой в чемпионате Португалии. На орехи досталось не только Судакову.
Что Моуринью сказал о Судакове?
Сеу Жозе пожаловался, что его команда мало забивает. Претензии касались в первую очередь игроков атакующего направления – Джанлуки Престианни, Андреаса Скьельдерупа и Георгия Судакова. Португалец считает, что его нападающие и хавбеки недостаточно жадные до голов – и об этом свидетельствует статистика.
Сколько голов забил за свою карьеру Престианни? Сколько голов забил за свою карьеру Судаков? Сколько голов забил за свою карьеру Скьельдеруп? И мы говорим об очень хороших игроках, которые сильно растут и улучшаются во многих аспектах игры, но нам надо улучшить статистику. Атакующие игроки должны забивать больше 9 голов. Они должны выходить на двузначные цифры, потому что меньше двузначного числа для атакующих игроков – это мало,
– выдал тираду Моуринью.
Коуч добавил, что считает Судакова хорошим игроком в обеспечении непрерывности атаки в центральной зоне, но недостаточно качественным по завершению в последних метрах.
Как Судаков выступает за Бенфику?
- Согласно данным Transfermarkt, Судаков провел за португальский клуб в этом сезоне 41 матч во всех турнирах.
- У украинца 4 гола и 6 результативных передач.
- Летом заканчивается арендное соглашение Шахтера и Бенфики, после чего португальцы должны выкупить контракт хавбека за чуть более 20 миллионов евро.