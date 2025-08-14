Георгий Судаков летом этого года может сменить клубную прописку. Украинский полузащитник Шахтера продолжает привлекать внимание представителей европейских чемпионатов.

Талантливым украинским футболистом заинтересовался клуб из Португалии. Судаков совсем скоро может покинуть Шахтер и попробовать свои силы в новом для себя чемпионате, сообщает 24 канал со ссылкой на инсайдера Николо Скиру.

Какой клуб заинтересовался Судаковым?

Будущее Георгия Судакова в Шахтере остается шатким. Футболист давно уже хочет покинуть клуб, ведь считает, что перерос дончан и намерен выступать в более сильном коллективе.

Однако "горняки" не планируют даром отпускать футболиста, желая заработать как можно больше на трансфере Георгия. Дончане оценивают своего игрока минимум в 50 миллионов евро, что отпугивает потенциальных покупателей.

В то же время Георгием Судаковым интересуется Бенфика. Присутствие экс-партнера по Шахтеру Анатолия Трубина в португальском клубе может повлиять на трансфер украинского полузащитника.

К слову. Георгий Судаков в сезоне-2024/2025 сыграл за Шахтер в 37 матчах во всех турнирах. Украинский футболист за это время отметился 15 забитыми мячами и 6 результативными передачами.

Ранее сообщали о том, что Кевин из Шахтера заинтересовал английский клуб, который уже сделал предложение "горнякам" по трансферу футболиста. "Горняки" могут получить огромные средства за бразильского вингера.