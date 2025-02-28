Итальянские гранды попытаются оформить трансфер лидера сборной Украины
Украинский полузащитник Георгий Судаков может летом сменить клубную прописку. Шахтер готов отпустить лидера команды, если получит достойное предложение по трансферу.
Судаков горит желанием развиваться в футбольном плане и попробовать свои силы в топовом европейском чемпионате. Георгий тяготеет к выступлениям в итальянской Серии А.
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Потенциальный трансфер Судакова
22-летним хавбеком "горняков" интересуются гранды итальянского футбола Ювентус и Наполи. Они уже пытались подписать игрока дончан и планируют осуществить трансфер летом, сообщает 24 канал со ссылкой на Europalacio.
Ранее Георгий Судаков рассказывал о том, что получал предложения по трансферу от Наполи и Ювентуса. Шахтер не отпустил полузащитника в один из итальянских клубов, ведь он является ключевым игроком в составе "горняков".
Также в прошлом году генеральный директор дончан Сергей Палкин подтвердил информацию, что неаполитанцы вели переговоры с Шахтером по переходу Георгия Судакова.
К слову. Георгий Судаков продлил контракт с Шахтером зимой 2024 года. Новое соглашение полузащитника с "горняками" рассчитано до 31 декабря 2028 года.
"Горняки" были не против отпустить 22-летнего хавбека в Наполи за 50 миллионов евро и бонусы. Однако неаполитанцы пытались приобрести Судакова за 40 миллионов евро, что не устроило дончан.
В текущей кампании Георгий Судаков сыграл в 25 матчах за Шахтер в официальных турнирах. На счету полузащитника десять забитых мячей и четыре результативные передачи.