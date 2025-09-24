Воспитанник Шахтера Георгий Судаков продолжает завоевывать любовь фанатов Бенфики. Украинец забил во втором матче подряд за "орлов".

Бенфика отыграла очередной матч в чемпионате Португалии 2025-2026. Это была перенесенная игра первого тура, а в соперниках был скромный Риу Аве, сообщает 24 Канал.

Как Судаков забил за Бенфику?

Лиссабонский клуб вызывает особое внимание со стороны украинских фанов из-за двух наших земляков. В старте португальцы вышли как Анатолий Трубин, так и Георгий Судаков.

Последний все больше закрепляется в роли игрока основы "орлов". В прошлых двух матчах Георгий записал на свой счет два ассиста и гол. Теперь же ему удалось продолжить успешную серию в игре против Риу Аве.

Бенфика долго не могла взломать оборону неуступчивых гостей. Однако на 86-й минуте украинец удачно открылся под прострел от Лукебакио и поразил ворота.

В конце концов этот гол сделал Георгия лучшим игроком матча Бенфика – Риу Аве. Известный статистический портал Whoscored оценил выступление Судакова оценкой 8,1.



Георгий Судаков получил награду лучшему игроку матча / фото ФК Бенфика

Казалось, что мяч Судакова принесет лиссабонцам победу. Риу Аве почти весь матч просидел в обороне, однако смог результативно огрызнуться в компенсированное время.

Андре Луис эффектно пробил из-за пределов штрафной, заставив Трубина только наблюдать за мячом в сетке ворот. Таким образом, Бенфика впервые теряет очки под руководством Жозе Моуринью.

Георгий Судаков в Бенфике