Гераскевича "не любили" в Украине из-за Бубки: почему так произошло

Спортивный мир продолжает активно обсуждать новости о Владиславе Гераскевиче. Помимо актуальных событий, общество вспоминает и другие случаи, связанные с ним.

Издание "Трибуна" решило напомнить о событиях июля 2023 года. Тогда между Гераскевичем и Сергеем Бубкой произошел скандал, который привлек внимание спортивного сообщества.

Смотрите также 40 лет назад Бубка впервые прыгнул на 6 метров: где сейчас бывший президент НОК Украины

Каковы причины такого отношения к Гераскевичу?

Скелетонист не пользовался популярностью в так называемой олимпийской тусовке украинского спорта. Именно он ранее инициировал исключение Бубки из состава Национального олимпийского комитета после расследования "Бигус.инфо".

Бубка – легендарный прыгун в высоту, многолетний глава НОК Украины и нынешний член Международного олимпийского комитета. И сейчас в деле со шлемом Гераскевича Сергей Бубка не дает никаких комментариев и остается в стороне.

В 2023 году "Трибуне" удалось получить запись заседания комиссии атлетов НОК, на котором Гераскевич требовал наказания Бубки. Запись содержит ряд интересных и неоднозначных моментов.

Что известно о ситуации Гераскевича и Бубки?

В июле 2023 года на заседании Комиссии атлетов Национального олимпийского комитета Украины обсуждали возможное лишение Бубки членства из-за его бизнес-связей с оккупированными территориями.

Инициатором рассмотрения был украинский скелетонист Гераскевич, который считает, что такая деятельность дискредитирует украинский спорт и противоречит позиции страны во время войны.

Предложение Гераскевича вызвало жесткую критику со стороны других членов комиссии: некоторые защищали Бубку, обвиняли журналистов в заказном материале и призывали не "лезть не в свои дела". В результате комиссия не поддержала инициативу Гераскевича – только он проголосовал "за", остальные воздержались или проголосовали против.

Какие детали ситуации со шлемом Гераскевича на Олимпиаде-2026?