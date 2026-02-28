"ТЦК не ловят людей, потому что им так очень хочется": Гераскевич ответил на критику мобилизации

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич прокомментировал скандал с участием экс-футболиста Колоса-2 Колесника и военнослужащего ТЦК. Его слова вызвали споры в обществе.

Скелетонист объяснил, что работники ТЦК "не ловят людей" по собственному желанию. В комментарии ютуб-каналу "Бомбардир" Гераскевич отметил, что мобилизация – это болезненная, но вынужденная реальность войны.

Что сказал Гераскевич о ТЦК?

Владислав отреагировал большую общественную дискуссию после инцидента с участием бывшего футболиста Даниила Колесника, который опубликовал в инстаграме сторис с избиением представителя ТЦК. Гераскевич ответил, что не видел видео, но читал об этой ситуации.

У нас ТЦК не ловят людей, потому что им так очень хочется. У нас есть, к сожалению, кровавая война. Это страшно. И, к сожалению, государство вынуждено заниматься тем, чтобы мобилизовать людей. Если бы не было войны, конечно, никакой мобилизации не было бы, и люди жили бы себе свою замечательную жизнь. Как, собственно, это было до начала полномасштабного вторжения, как это было до начала войны в 2014 году,

– заявил скелетонист.

Реакция общества на слова Гераскевича

Его комментарии появились на фоне громкого случая с бывшим нападающим Колоса-2. Полиция начала досудебное расследование, а суд избрал для футболиста ночной домашний арест. Сам Колесник заявил, что лишь защищался от "неспровоцированной агрессии".

Слова Гераскевича вызвали широкий резонанс в соцсетях и медиапространстве, ведь тема мобилизации остается одной из самых острых для украинского общества. У части пользователей его позиция нашла поддержку, другие – раскритиковали.

Арестовали ли Колесника?