Франция выиграла "бронзу" Лиги наций, обыграв Германию

В воскресенье, 8 июня, состоялся матч за третье место в Лиге наций сезона 2024/2025. В противостоянии за медали турнира встретились Германия и Франция.

Обе команды не смогли преодолеть полуфинальную стадию турнира. Немцы уступили сборной Португалии, а "Ле Бле" в голевой перестрелке не прошли мощную Испанию, сообщает 24 канал.

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Битва за бронзовые медали

Хозяйка турнира Германия не вышла в финал Лиги наций 2024/2025. Однако у Бундестим была возможность получить хотя бы бронзовые медали турнира.

Франция после обидного поражения от Германии тоже не хотела проигрывать. "Ле Бле" были настроены на победу.

Германия – Франция 0:2

Голы: Мбаппе, 45, Олисе, 84

Сборная Германии активно начала матч против звездных французов. Игроки Бундестим имели как минимум четыре возможности на старте игры, чтобы открыть счет.

Впоследствии Карим Адееми заработал пенальти. Однако после просмотра VAR главный арбитр изменил мнение и показал желтую за симуляцию немецкому нападающему.

На 45-й минуте матча Килиан Мбаппе отметился забитым голом. "Ле Бле" смогли повести в счете в отличие от хозяйки турнира.

Гол Килиан Мбаппе: смотрите видео

Во втором тайме Германия продолжила прессинговать французов. Бундестим даже удалось сравнять счет, но после просмотра VAR гол был отменен из-за нарушения правил в атаке.

За 5 минут до конца матча сборная Франции забила во второй раз. На этот раз отличился Майкл Олисе.

Гол Майкла Олисе: смотрите видео

В итоге "Ле Бле" одолели немцев со счетом 2:0 и завоевали "бронзу" Лиги наций 2024/2025.

Напомним, что сегодня в 22:00 по киевскому времени состоится финал Лиги наций 2024/2025. В решающем матче встретятся Испания и Португалия.