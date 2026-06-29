В 1/16 финала немцам достался, казалось бы, не самый сложный соперник — сборная Парагвая. Матч между европейцами и южноамериканцами состоится 29 июня в 23:30 по киевскому времени, пишет "24 Канал".

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В какой форме находятся команды после группового этапа?

Если в первом туре шутили о том, что гол, забитый Кюрасао, является тревожным звонком для сборной Германии, то уже начиная со второго матча шутки стали не слишком смешными. Если бы не "джокерские" качества Дениза Ундава, то неизвестно, оказалась бы ли "немецкая машина" вообще на автобане плей-офф.

А после поражения в матче с Эквадором критика раздалась уже во весь голос. Особенно в адрес Мануэля Нойера, который специально ради чемпионата мира возобновил карьеру в сборной. Но и атакующая группа игроков оказалась не совсем на высоте своих 100-миллионных ценников, когда на другой стороне поля оказывался кто-то сильнее, чем Кюрасао.

Что же касается Парагвая, то после провала в матче с хозяевами чемпионата мира — Соединёнными Штатами — была одержана одна из самых вымученных побед всего группового этапа: Турция набрала 2,17 против 0,33 по xG, но проиграла 0:1. Матч с Австралией в 5 утра смотрели, пожалуй, разве что самые преданные футбольные болельщики — скучные нули.

Какова история противостояния Германии и Парагвая?

Пути команд пересекались дважды, и один из этих раз был именно в плей-офф чемпионата мира — в 2002 году, когда минимальная победа благодаря голу Оливера Нойвилля позволила немцам начать свой путь к финалу.

Более свежим в памяти остался товарищеский матч 2013 года. Он был гораздо веселее: целых шесть голов и ничья в итоге. За немцев забивали знаковые для "Бундестима" футболисты: Илкай Гюндоган, Томас Мюллер и Ларс Бендер.