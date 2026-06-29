В 1/16 фіналу німцям дістався нібито й не найскладніший суперник – команда Парагваю. Протистояння європейців та південноамериканців відбудеться 29 червня о 23:30 за київським часом, пише 24 Канал.

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В якій формі команди після групового етапу?

Якщо у першому турі жартували про те, що гол, забитий Кюрасао, є тривожним дзвінком для збірної Німеччини, то вже починаючи з другого матчу жарти стали не надто й смішними. Якби не джокерські якості Деніза Ундава, то невідомо, чи взагалі була б "німецька машина" вже на автобані плей-оф.

А після програшу в матчі з Еквадором критика лунала вже в увесь голос. Особливо на адресу Мануеля Ноєра, який спеціально заради Мундіалю відновив кар'єру у збірній. Але й атакувальна група гравців виявилася не дуже відповідною своїм 100-мільйонним цінникам, коли з іншого боку поля був хтось сильніший за Кюрасао.

Що ж до Парагваю, то після провалу з господарями Мундіалю Сполученими Штатами була здобута одна з найбільш вистражданих перемог усього групового етапу: Туреччина настріляла 2,17 проти 0,33 за xG, але програла 0:1. Матч з Австралією о 5 ранку дивилися, мабуть, хіба дуже віддані вболівальники футболу – нудні нулі.

Яка історія протистояння Німеччини та Парагваю?

Шляхи команд перетиналися двічі, і один з цих разів був саме у плей-оф чемпіонату світу – у 2002 році, коли мінімальна перемога завдяки голу Олівера Нойвілля дозволила німцям розпочати свій похід до фіналу.

Свіжіший у пам'яті товариський матч 2013 року. Він був значно веселіший: аж шість голів і підсумкова нічия. За німців забивали знакові футболісти для Бундестім: Ілкай Гюндоган, Томас Мюллер і Ларс Бендер.