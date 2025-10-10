Недавно в сети появилось видео с 14-летней гимнасткой Анастасией Ткаченко. Юная спортсменка, несмотря на российские обстрелы, тренировалась в бомбоубежище, пишет 24 Канал со ссылкой на фейсбук тренера Олега Куринского.

Как украинская гимнастка тренируется во время тревог?

На видео видно помещение киевского бомбоубежища. Юная гимнастка на спортивном приборе выполняет сложные упражнения, совершенствуя свое мастерство.

Это видео разлетелось по сети, собрав много просмотров. 14-летняя Анастасия Ткаченко стала настоящим символом несокрушимости украинского народа. Ролик опубликовал тренер гимнастки Олег Куринский.

Видео тренировки гимнастки в бомбоубежище

Отметим, что 14-летняя гимнастка Анастасия Ткаченко занимается в детско-юношеском цирке Але-ап Киевского Дворца детей и юношества.

Что известно об атаке на Киев 10 октября?

В ночь на 10 октября российские террористы нанесли массированный удар по украинской энергетике. В результате обстрела в Киеве исчез свет и вода.

В столице Украины пострадали 12 человек, а в Запорожье погиб 7-летний мальчик.

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что в ближайшие дни Россия продолжит обстрелы объектов критической инфраструктуры. Он призвал не игнорировать сигналы тревоги и подготовить теплые вещи, аптечку и запас пищевых продуктов.

