Легионер украинского клуба отказался играть за свою сборную из-за матча с Россией

Полузащитник Металлиста 1925 Голден Мафвента проигнорировал вызов в сборную Зимбабве. Все из-за товарищеского поединка с командой России.

Страну-агрессора футбольные организации ФИФА и УЕФА отстранили от международных турниров. Поэтому Россия выискивает по всему миру команды, с которыми могла бы сыграть товарищеские матчи, пишет 24 Канал.

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Футболист Металлиста 1925 не захотел портить репутацию

25 марта в Москве запланирован матч между сборными России и Зимбабве. Вызов в африканскую сборную на этот поединок получил полузащитник харьковского Металлиста 1925 Голден Мафвента.

По информации Tribuna.com, 24-летний футболист харьковчан решил не ехать в лагерь сборной. Свое решение он принял после встречи с руководством Металлиста 1925.

Отметим, что Мафвента выступает за харьковскую команду на правах аренды с сентября 2024 года. Контракт опорного полузащитника принадлежит чешскому клубу Вышков. За Металлист 1925 Мафвента сыграл 10 матчей, но результативными действиями не отметился.

В составе сборной Зимбабве Голден дебютировал в 2021 году. На его счету 8 матчей за команду "воинов". По данным Transfermarkt, стоимость Мафвента составляет 350 тысяч евро.

Напомним, что недавно Металлист 1925 подписал контракт с призером Олимпиады-2020 Дарьей Билодид. Звездная дзюдоистка будет играть за женскую команду.