Формула-1 в сезоне 2025 года: расписание гран-при, все результаты и турнирная таблица

"Королевские гонки" проводят очередной сезон среди лучших пилотов мира. Вашему вниманию итоги всех этапов сезона в Формуле-1.

В гонках Формулы-1 продолжается 76-ый сезон. Он состоит из рекордного количества гран-при (24), которые растянулись с 16 марта по 7 декабря 2025 года, сообщает 24 Канал.

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Турнирная таблица

Участие в гонке принимают 20 гонщиков из десяти команд. Вашему вниманию – текущая турнирная таблица в индивидуальном и командном зачете Формулы-1.

Индивидуальный зачет пилотов (после 11/24 этапов):

Оскар Пиастри (Макларен) – 216 Ландо Норрис (Макларен) – 201 Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 155 Джордж Расселл (Мерседес) – 146 Шарль Леклер (Феррари) – 119 Льюис Хэмилтон (Феррари) – 91 Андреа Кими Антонелли (Мерседес) – 63 Александер Албон (Уильямс) – 42 Эстебан Окон (Хаас) – 23 Нико Гюлькенберг (Заубер) – 22 Исхак Аджар (РБ) – 21 Лэнс Стролл (Астон Мартин) – 14 Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 14 Карлос Сайнс (Уильямс) – 13 Лиам Лоусон (РБ) – 12 Пьер Гасли (Альпин) – 11 Юки Цунода (Ред Булл) – 10 Оливер Берман (Хаас) – 6 Габриэль Бортолето (Заубер) – 4 Франко Колапинто (Альпин) – 0 Джек Дуэн (Альпин) – 0

Командный зачет сезона (после 11/24 этапов):

Макларен – 417 Феррари – 210 Мерседес – 209 Ред Булл – 162 Вильямс – 55 РБ – 36 Хаас – 29 Астон Мартин – 29 Заубер – 26 Альпин – 11

Все результаты гран-при в 2025 году

ГРАН-ПРИ ДАТА РЕЗУЛЬТАТЫ Австралия 16 марта 1. Норрис

2. Ферстаппен

3. Расселл

4. Антонелли

5. Албон

6. Стролл

7. Гюлькенберг

8. Леклер

9. Пиастри

10. Хэмилтон Китай (спринт) 22 марта 1. Хэмилтон

2. Пиастри

3. Ферстаппен

4. Расселл

5. Леклер

6. Цунода

7. Антонелли

8. Норрис Китай 23 марта 1. Пиастри

2. Норрис

3. Расселл

4. Ферстаппен

5. Окон

6. Антонелли

7. Албон

8. Берман

9. Стролл

10. Сайнс Япония 6 апреля 1. Ферстаппен

2. Норрис

3. Пиастри

4. Леклер

5. Расселл

6. Антонелли

7. Гэмилтон

8. Аджар

9. Албон

10. Берман Бахрейн 13 апреля 1. Пиастри

2. Расселл

3. Норрис

4. Леклер

5. Хэмилтон

6. Ферстаппен

7. Гасли

8. Окон

9. Цунода

10. Берман Саудовская Аравия 20 апреля 1. Пиастри

2. Ферстаппен

3. Леклер

4. Норрис

5. Расселл

6. Антонелли

7. Гэмилтон

8. Сайнс

9. Албон

10. Аджар Майами (спринт) 3 мая 1. Норрис

2. Пиастри

3. Хэмилтон

4. Расселл

5. Стролл

6. Цунода

7. Антонелли

8. Гасли Майами 4 мая 1. Пиастри

2. Норрис

3. Расселл

4. Ферстаппен

5. Албон

6. Антонелли

7. Леклер

8. Хэмилтон

9. Сайнс

10. Цунода Эмилия-Романья 18 мая 1. Ферстаппен

2. Норрис

3. Пиастри

4. Хэмилтон

5. Албон

6. Леклер

7. Расселл

8. Сайнс

9. Аджар

10. Цунода Монако 25 мая 1. Норрис

2. Леклер

3. Пиастри

4. Ферстаппен

5. Хэмилтон

6. Аджар

7. Окон

8. Лоусон

9. Албон

10. Сайнс Испания 1 июня 1. Пиастри

2. Норрис

3. Леклер

4. Расселл

5. Гюлькенберг

6. Хэмилтон

7. Аджар

8. Гасли

9. Алонсо

10. Ферстаппен Канада 15 июня 1. Расселл

2. Ферстаппен

3. Антонелли

4. Пиастри

5. Леклер

6. Хэмилтон

7. Алонсо

8. Гюлькенберг

9. Окон

10. Сайнс Австрия 29 июня 1. Норрис

2. Пиастри

3. Леклер

4. Хэмилтон

5. Расселл

6. Лоусон

7. Алонсо

8. Бортолето

9. Гюлькенберг

10. Окон Великобритания 6 июля Бельгия (спринт) 26 июля Бельгия 27 июля Венгрия 3 августа Нидерланды 31 августа Италия 7 сентября Азербайджан 21 сентября Сингапур 5 октября США (спринт) 18 октября США 19 октября Мексика 26 октября Бразилия (спринт) 8 ноября Бразилия 9 ноября Лас-Вегас 22 ноября Катар (спринт) 28 ноября Катар 29 ноября ОАЭ 7 декабря

Состав команд

На старт каждого этапа выходят 10 команд, которые имеют право выставить двух пилотов. Сейчас в сезоне уже приняли участие 21 гонщик:

КОМАНДА ПИЛОТ 1 ПИЛОТ 2 Ред Булл Макс Ферстаппен Юки Цунода Макларен Ландо Норрис Оскар Пиастри Мерседес Джордж Расселл Андреа Кими Антонелли Феррари Шарль Леклер Льюис Хэмилтон Астон Мартин Фернандо Алонсо Лэнс Стролл Уильямс Карлос Сайнс Александер Албон РБ Лиам Лоусон Исхак Аджар Альпин Пьер Гасли Франко Колапинто Хаас Эстебан Окон Оливер Берман Заубер Габриэль Бортолето Нико Гюлькенберг

На каждом этапе гонщики получают баллы за попадание в топ-10. Кроме того, на шести трассах, кроме классических гран-при, проводятся спринт-гонки. Там также разыгрываются очки для топ-восьмерки.

Система начисления очков:

ГОНКА СПРИНТ 1 место 25 8 2 место 18 7 3 место 15 6 4 место 12 5 5 место 10 4 6 место 8 3 7 место 6 2 8 место 4 1 9 место 2 - 10 место 1 -

Отметим, что последние четыре сезона в Формуле-1 выиграл пилот Ред Булл Макс Ферстаппен. Зато рекордсменами по чемпионствам в "королевских гонках" являются Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон. У обоих по семь титулов.