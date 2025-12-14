Известный украинский боксер потерпел поражение в последнем бою в карьере

В субботу, 13 декабря, во Львове состоялся большой вечер бокса. В главном событии спортивного шоу Александр Грицив дрался против Сергея Радченко.

На кону боя Грицев – Радченко был чемпионский титул по версии WBC Francophone в бриджервейте. Поединок завершился досрочно, сообщает 24 канал.

Как завершился бой Грицив – Радченко?

Уже в самом начале поединка Грицив отправил Радченко в нокдаун. В результате второй получил травму руки и не смог продолжить драться, снявшись с поединка после первого раунда.

Таким образом Грицив защитил чемпионский титул WBC Francophone в бриджервейте. Тогда как для Радченко бой против соотечественника стал последним в карьере.

Грицив отправил Радченко в нокдаун: смотрите видео

После поединка Радченко отметил, что по-другому хотел завершить карьеру. Боксер выразил сожаление по поводу того, как он вешает перчатки на гвоздь.

"Очень жаль, что так все получилось. Я уже такую травму имел – оторвался бицепс, кажется. Это печально. Но я благодарю бокс", – сказал боксер.

Что известно о Радченко и Грициве?