Відомий український боксер зазнав поразки в останньому бою у кар'єрі
- Олександр Гриців переміг Сергія Радченка у бою за титул WBC Francophone у бріджервейті після травми руки Радченка.
- Бій став останнім у кар'єрі професійного боксера для Радченка.
У суботу, 13 грудня, у Львові відбувся великий вечір боксу. У головній події спортивного шоу Олександр Гриців бився проти Сергія Радченка.
На кону бою Гриців – Радченко був чемпіонський титул за версією WBC Francophone у бріджервейті. Поєдинок завершився достроково, повідомляє 24 канал.
Читайте також "Має тільки один удар": Сіренко оцінив сенсаційний бій Усик – Вайлдер
Як завершився бій Гриців – Радченко?
Вже на самому початку поєдинку Гриців відправив Радченка у нокдаун. У результаті другий отримав травму руки та не зміг продовжити битися, знявшись з поєдинку після першого раунду.
Таким чином Гриців захистив чемпіонський титул WBC Francophone у бріджервейті. Тоді ,як для Радченка бій проти співвітчизника став останнім у кар'єрі.
Гриців відправив Радченка у нокдаун: дивіться відео
Після поєдинку Радченко зазначив, що по-іншому хотів завершити кар'єру. Боксер висловив жаль з приводу того, як він вішає рукавички на цвях.
"Дуже шкода, що так усе вийшло. Я вже таку травму мав – відірвався біцепс, здається. Це сумно. Але я дякую боксу", – сказав боксер.
Що відомо про Радченка і Гриціва?
Радченко дебютував у професійному ринзі у 2014 році. За свою кар'єру він здобув 11 перемог (5 з них нокаутом) та зазнав 9 поразок.
Гриців провів перший бій у професіонал у 2020 році. На його рахунку 12 перемог (7 з них нокаутом) та жодної поразки.