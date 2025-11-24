Лучшего нападающего Украины хотят купить известные клубы из Европы
- Алексей Гуцуляк привлек внимание клубов Панатинаикос из Греции и Селтик из Шотландии, которые рассматривают возможность его подписания.
- Контракт Гуцуляка с Полесьем завершается летом 2026 года, но неизвестно, планируют ли клубы приобрести его зимой или в межсезонье на правах свободного агента.
В последнее время все больше украинских футболистов покидают родной чемпионат и пытаются громко заявить о себе за рубежом. Уже совсем скоро список наших легионеров может пополниться очередным игроком национальной сборной.
Внимание к себе привлек вингер Полесья Алексей Гуцуляк. Сейчас интерес к нему проявляют два гранда своих стран, сообщает 24 Канал со ссылкой на ТаТоТаке.
Где может продолжить карьеру Гуцуляк?
За 28-летним футболистом сборной Украины следят в Греции и Шотландии. Возможность подписать футболиста рассматривают Панатинаикос и Селтик.
Оба клуба хотят усилить атаку и видят в игроке "волков" того, кто может справиться с этой задачей. Греки интересуются им уже длительное время, а шотландский гранд обратил внимание на украинца после октябрьских матчей за сборную.
К слову. Контракт Гуцуляка с Полесьем завершается летом 2026 года. Пока неизвестно, планируют эти клубы приобрести футболиста уже зимой или хотят дождаться межсезонья и подписать его на правах свободного агента.
Отметим, что в нынешнем сезоне Алексей не является стабильным игроком основы житомирского клуба. При этом он чрезвычайно эффективно выступает в составе сборной Украины, став ее лучшим бомбардиром в 2025 году.
Что известно о карьере Гуцуляка?
Воспитанник львовских Карпат, в составе которых дебютировал на взрослом уровне в 2015 году. Оттуда летом 2016 года перешел в Вильярреал, но после семи месяцев в Испании вернулся в родной клуб.
Также играл за Десну и Днепр-1, а с июля 2024 года выступает за Полесье. В нынешнем сезоне провел 16 матчей на клубном уровне, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи (данные Transfermarkt).
За сборную Украины дебютировал весной 2024 года. С того времени провел 14 поединков и записал в свой актив восемь результативных действий. В частности, в решающем матче за выход в плей-офф отбора на ЧМ-2026 против Исландии забил гол и сделал ассист.