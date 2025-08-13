Ожидалось, что у него будет критически мало игровой практики из-за позиции Хаби Алонсо. Тот не любит делать ротацию вратарей, но накануне появились положительные новости для Андрея Лунина, сообщает 24 Канал со ссылкой на Defensa Central.

Что ожидает Лунина в новом сезоне?

По информации испанских СМИ, главный тренер "сливочных" провел разговор с основным голкипером команды Тибо Куртуа. 43-летний наставник предупредил бельгийца, что он не будет незаменимым в следующем сезоне.

Хаби Алонсо доволен работой Андрея Лунина и планирует давать ему игровое время. Кроме того, испанский специалист считает, что Тибо Куртуа нуждается в большем отдыхе из-за его мышечных травм.

От этого, по мнению тренера Реала, выиграют оба вратаря. Бельгиец будет лучше подходить к ключевым матчам сезона, а украинец – будет прогрессировать через практику в поединках.

К слову. 12 августа Андрей Лунин впервые сыграл под руководством Хаби Алонсо. Он принял участие в товарищеском матче с Тиролем, выйдя на замену на 61-й минуте и оставил свои ворота "сухими".

Напомним, что накануне супруга украинского вратаря ошеломила подписчиков фотографиями с отдыха.