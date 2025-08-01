Анастасия Лунина в своем инстаграме опубликовала невероятно жаркие фото с отдыха. Возлюбленная украинского голкипера Реала поразила болельщиков новыми фотографиями, сообщает 24 канал.

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Как Лунина поразила публику?

Андрей Лунин играет в Реале и проживает вместе с семьей в Мадриде. Супруги решили остаться отдохнуть в Испании перед стартом предсезонных сборов команды в рамках подготовки к следующему клубному сезону 2025/2026.

Недавно Анастасия Лунина опубликовала горячие фото, которые редко можно увидеть в профиле жена Андрея Лунина. Возлюбленная украинского голкипера показала фотографии с отдыха, засветив бюст в стильном красном купальнике.

Анастасия Лунина на отдыхе / Фото из инстаграма девушки

Напомним, что Реал совсем скоро начнет предсезонные сборы. Первый официальный матч "Королевский клуб" сыграет против Осасуны в Ла Лиге – 19 августа, начало игры в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось о том, что Ангелина Забарная поделилась горячими фото с отдыха. Жена Ильи Забарного из Борнмута похвасталась роскошной фигурой на пляже.